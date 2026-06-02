Las cifras de Cáritas constatan la estancación de la urgencia social

Cáritas Diocesana de Astorga ha presentado, en Ponferrada, su balance de actividad del último año y las cifras constatan un estancamiento de la emergencia social, con datos similares a los de los últimos años, aunque con cierta tendencia a la baja, explicó la directora, Inmaculada del Peso. Durante todo 2025, Cáritas realizó casi 4.000 intervenciones de acogida y atención primaria ante casos de necesidad y urgencia. Esta es su piedra angular, el programa «sustancial» que ha permitido dar cobijo a 987 personas en un año; pero también atiende a la infancia y ha trabajado con 196 menores; y a las mujeres, sobre todo aquellas que viven en un contexto de prostitución o trata. El programa Amanecer, el específico para estos casos, cerró 2025 habiendo dado cobertura a 268 mujeres.

En total, Cáritas ha atendido a 2.758 usuarios (sin contabilizar quienes residen en sus centros asistenciales), incluidos inmigrantes, cooperación internacional, personas derivadas de instituciones penitenciarias que realizan trabajos en beneficio de la comunidad y aquellas que reciben formación y orientación para poder acceder a un empleo digno. Cabe destacar, aquí, que la entidad se ha constituido como agencia de colocación, lo que le permite «tratar directamente con las empresas», apuntó la directora. Han sido 34 los beneficiarios de este servicio en el último año, personas que han encontrado un empleo y que se suman a las otras 73 que —según los datos de a entidad— fueron insertadas en el mercado laboral durante 2025 a través de su programa de formación y empleo.

La atención a la discapacidad y a la personas mayores en los centros residenciales Cinco Llagas de Astorga —con 43 residentes- y Hogar 70 de Fuentesnuevas —con 76 usuarios-, el programa de acogida y atención primaria y el destinado a las mujeres se llevan el 80% del presupuesto de Cáritas Diocesana de Astorga, que obtiene la mayoría de sus ingresos (68,7%) de las aportaciones de los usuarios de los centros residenciales y depende también en buena medida de las subvenciones, que constituyen el 19,2% del presupuesto total, de algo más de 3,8 millones de euros. De este global, más de 90.000 euros se destinan a un tercer centro, la Casita San José (Astorga), un albergue de corta estancia porque el que han empezado a pasar cada vez más mujeres, cuando hasta ahora el perfil era eminentemente masculino.

«Sin la comunidad no somos nada. Es la que crea lazos, está y apoya», subrayó Inmaculada del Peso, que compareció junto al administrador diocesano de Astorga y al director de Cáritas en Ponferrada, Francisco Javier Gay y Amador Pinos; para presentar la campaña de recaudación de fondos vinculada al Corpus Christi, que se llevará a cabo durante todo el mes de junio en las parroquias de la Diócesis. Un ejemplo nítido del valor la comunidad se vivió durante los incendios del pasado verano. Cáritas no activó una campaña específica, pero recogió 4.000 euros de donaciones de personas que se involucraron de motu proprio para ayudar a los afectados por el fuego.

En un momento en el que Cáritas ha transformado la atención a personas en situación de vulnerabilidad, facilitando la financiación para la adquisión de alimentos, ropa y otros artículos y/o servicios de primera necesidad, en lugar de ofrecérselos de manera directa; la entidad se marca nuevos propósitos que pasan por extender las coberturas que ya brinda. «Estamos intentando ampliar el programa de la infancia a más unidades pastorales», explicó Del Peso. Actualmente, se ofrece en las de Ponferrada, Astorga, Fabero y La Bañeza. También se ha incrementado el número de campañas con dos más, las de derecho a la alimentación y herencias y legados.

Uno de los hechos más notables subrayados por Cáritas es el aumento del número de voluntarios, personas que quieren trabajar en beneficio de la comunidad. La cifra se ha incrementado un 50% con relación al año anterior, hasta los 220 actuales. Esto se debe, aseguró la directora de Cáritas, a que se ha nombrado a un coordinador de voluntariados que está movilizando y «también a la confianza en Cáritas y a la transparencia que intentamos tener en todo», afirmó Inmaculada del Peso. Aun con ello, «necesitamos más recursos humanos», aseguró.

«Nuestra preocupación es la realidad personal que hay detrás de cada número. Detrás de cada cifra hay una persona con una historia que merece todo el respeto», aseguró el administrador diocesano de Astorga, que también puso en valor el trabajo realizado por los más de 400 tecnicos y voluntarios que sostienen la actividad de Cáritas Diocesana de Astorga.