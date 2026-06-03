El Campus de Ponferrada llega a la final del concurso de monólogos científicos ‘Solo de Ciencia’

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Sarah Panera Martínez, profesora de la Universidad de León en el Campus de Ponferrada, participará el jueves en la final del certamen de monólogos científicos «Solo de Ciencia», con una propuesta que convierte la llamada crisis de los 30 y la presión social sobre la maternidad en una historia divulgativa con base científica y tono humorístico. El certamen, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), tiene como objetivo acercar la ciencia al público general a través del humor y la comunicación escénica.

La final se celebra en el Círculo de Bellas Artes de León, donde la investigadora de la ULE compite como una de las ocho finalistas seleccionadas. Panera Martínez llegó a esta fase tras imponerse en la semifinal con el monólogo «Madre de simbiontes», en el que presenta el cuerpo humano como un ecosistema habitado por millones de microorganismos.

A partir de esta metáfora, la investigadora enlaza la reflexión científica con situaciones cotidianas y cuestionamientos sociales sobre la maternidad, construyendo un relato en el que el propio organismo humano se convierte en un entorno complejo y lleno de vida. De cara a la final, la docente mantendrá la esencia del personaje con el que ha llegado hasta esta última fase, aunque incorporará nuevos contenidos más didácticos basados en su experiencia en microbiología.

Su objetivo es que el público no solo disfrute del espectáculo, sino que también pueda llevarse ideas útiles y comprensibles sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Más allá del resultado, la investigadora destaca el valor del certamen como herramienta de divulgación científica. En su opinión, formatos como el monólogo permiten romper la distancia entre ciencia y sociedad, facilitando que el conocimiento llegue a públicos más amplios a través del humor y la cercanía.