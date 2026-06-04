Camponaraya, pasión y tradición coleccionista

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Camponaraya se convierte este fin de semana en una cita indispensable para los amantes del coleccionismo con la celebración de la III Feria de Antigüedades y Coleccionismo. La cita, que se desarrollará en el recinto ferial, permitirá descubrir miles de piezas de todo tipo desde vinilos, relojes y joyería hasta objetos de publicidad antigua, juguetes, libros, muebles y curiosos artilugios.

El recinto ferial de Camponaraya acogerá, los días 6 y 7 de junio, esta tercera edición, una propuesta imprescindible para aficionados, coleccionistas y curiosos que deseen descubrir piezas únicas cargadas de historia, encanto y nostalgia. «Esta cita ya está consolidada gracias al trabajo de mucha gente», explicó el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, durante la presentación del evento. Además, destacó que la feria supone un importante impulso económico para toda la comarca. «Es bueno que la gente venga y pase tiempo con nosotros», subrayó el regidor.

Una treintena de expositores ofrecerán a los visitantes una amplia variedad de objetos con participantes que llegarán desde distintos puntos de España, entre ellos tres bercianos, además de representantes del sector procedentes de Castilla y León, Asturias, Galicia, Madrid, Alicante, Málaga, Cataluña y Cantabria.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta del Ayuntamiento de Camponaraya por dinamizar el recinto ferial mediante un completo calendario de actividades a lo largo del año, con propuestas variadas, atractivas y dirigidas a todos los públicos.

La feria brindará la oportunidad de adquirir piezas exclusivas seleccionadas por profesionales del sector, desde objetos de gran valor histórico hasta pequeñas joyas del coleccionismo accesibles para cualquier bolsillo. Muebles con siglos de historia, monedas que han resistido el paso del tiempo, libros capaces de despertar la nostalgia, obras de arte singulares y curiosidades difíciles de encontrar compartirán espacio en este evento. Y es que, como asegura Paco Blanco, «todo el mundo lleva un coleccionista dentro».

El horario de apertura será de 10.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el domingo, cuando la feria cerrará a las 20.00 horas.

Será una ocasión única para perderse entre tesoros del pasado y encontrar esa pieza especial que merece una segunda vida.