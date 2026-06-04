La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en Ponferrada y detiene a una persona por tráfico de estupefacientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en la localidad.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ponferrada tras recibir diversas informaciones anónimas de vecinos de la zona que alertaban de una posible actividad relacionada con el tráfico de drogas.

A raíz de estas informaciones, los agentes iniciaron una investigación que permitió constatar, mediante vigilancias y seguimientos, la existencia de un continuo trasiego de consumidores y la realización de presuntas transacciones de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del inmueble investigado.

Las pesquisas culminaron con la autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes intervinieron diversas cantidades de cocaína y marihuana, así como material presuntamente destinado a la preparación y distribución de la droga, entre el que se encontraban básculas de precisión, bolsas de plástico y otros útiles utilizados para el empaquetado de las sustancias.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional procedió a la detención del principal investigado y al desmantelamiento de este punto de distribución de droga al menudeo, cuya actividad había generado importantes problemas de convivencia vecinal y una notable preocupación entre los residentes de la zona.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.