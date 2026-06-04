Ponferrada vuelve al medievo: la Noche Templaria recupera las justas y amplía su oferta cultural

Iván Alonso, Concejal de turismo, junto a representantes de las asociaciones templarias en la presentación de la Noche TemplariaANA F. BARREDO

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada ya calienta motores para una de sus citas turísticas y culturales más importantes. El concejal de Turismo, Iván Alonso, acompañado por representantes de las asociaciones Amigos de la Noche Templaria, Bergidum Templi, Caballeros de Ulver y la Asociación de Artesanos, presenta el programa de la Noche Templaria 2026, una edición marcada por importantes novedades, nuevos espacios y una apuesta decidida por reforzar la experiencia de vecinos y visitantes.

Durante la presentación, el edil destacó el creciente interés que despierta la celebración tanto dentro como fuera de la provincia, con un aumento de visitantes procedentes de distintos puntos de España que acuden cada año a disfrutar de una de las recreaciones históricas más singulares del país.

La principal novedad de esta edición viene motivada por las obras en los Jardines del Sil. Como consecuencia, la distribución de actividades se reorganiza en varios puntos del casco histórico.

El mercado artesano y gastronómico se ubicará entre la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza Tierno Galván, mientras que los Juegos Templarios se desarrollarán en la Plaza de la Encina. Todo ello permitirá concentrar la actividad en el entorno monumental de la ciudad y facilitar la participación del público.

Alonso asegura que el Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo para incrementar la animación en las calles del casco antiguo. Durante los días de celebración habrá espectáculos aéreos, actuaciones de fuego, circo medieval, talleres artesanos y un minifestival de títeres y marionetas que contará con cinco compañías diferentes. Además, se reforzará la ambientación de algunos de los actos más emblemáticos mediante sistemas de sonido e iluminación.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser la Quiebra de la Luna, organizada por la Asociación Amigos de la Noche Templaria y programada para la noche del miércoles 1 de julio.

Este año la comitiva contará con sonorización a lo largo del recorrido y un sistema de iluminación especial que permitirá seguir mejor el ceremonial de entrega de la llave templaria al castillo. La organización espera una asistencia aún mayor que la registrada en ediciones anteriores, cuando cerca de un millar de personas acompañaron el desfile.

El jueves 2 de julio se celebrará la tradicional Ordenación de los Pequeños Escuderos en la Plaza de la Encina, acto que también será sonorizado. Posteriormente tendrá lugar el nombramiento del Gran Maestre Honorífico 2026 y la ordenación de nuevos caballeros templarios. Como novedad, la ceremonia contará con la participación de un coro medieval templario que aportará mayor solemnidad al acto.

La festividad vivirá el viernes 3 de julio una de sus jornadas más intensas con la tradicional Cena Templaria, que se celebrará a las 22.00 horas en el Castillo de los Templarios. Las reservas ya pueden realizarse a través de la página web del Ayuntamiento de Ponferrada y el precio del menú es de 50 euros.

La programación incluirá además varios espectáculos aéreos en la Plaza Tierno Galván, previstos a las 20.30 y 22.30 horas, así como el espectáculo de fuego “La Leyenda de Ignis”, que llenará de luz y magia la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 22.00 horas. La jornada culminará con la actuación del grupo Kabalá Zíngary, que ofrecerá un concierto a las 23.00 horas en la Plaza Tierno Galván.

Presentación de la Noche Templaria 2026ANA F. BARREDO

La noche del sábado 4 de julio volverá a celebrarse uno de los actos centrales de la programación: la entrega simbólica del Arca y el Grial. La procesión recorrerá diversas calles de la ciudad acompañada por música en directo, efectos de luz y la participación de las asociaciones templarias. Asimismo, el tradicional desfile contará este año con mejoras en la sonorización y la iluminación de parte del recorrido.

La gran novedad del programa será la recuperación de las justas medievales, una actividad muy demandada por el público. La cita tendrá lugar el domingo 5 de julio en el entorno del aparcamiento de la Cruz de Miranda, donde se instalará un graderío con capacidad para varios centenares de espectadores. Antes del torneo se ofrecerá una exhibición de equitación templaria y posteriormente se celebrará el gran torneo de caballeros. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

Entre el 3 y el 5 de julio se desarrollará el mercado artesano y gastronómico, acompañado por recreaciones históricas, campamentos medievales, talleres y demostraciones de la vida cotidiana de la época.

Durante su intervención, Iván Alonso asegura que el Ayuntamiento continúa trabajando para lograr la declaración de la Noche Templaria como Fiesta de Interés Turístico, un reconocimiento que reforzaría la proyección de Ponferrada como destino cultural e histórico.

El concejal ha agradecido agradece el trabajo de las asociaciones templarias, de los artesanos y de los distintos departamentos municipales implicados en la organización de una celebración que, aseguró, “volverá a situar a Ponferrada, su castillo y su patrimonio en el mapa nacional e internacional”.