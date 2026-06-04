Usuarios del tren denuncian incidencias repetidas desde hace semanas entre León y Ponferrada

Usuarios de los trenes de media distancia entre León y Ponferrada denuncian incidencias continuas desde hace varias semanas. Citan el 18 de mayo como punto de partida, justamente cuando el desprendimiento de una catenaria a la altura de Torre del Bierzo obligó a cortar la circulación; pero relatan problemas continuos, incluida la supresión de trenes. La última -dicen- el pasado martes, cuando "fue suprimido el tren que sale de León a las 12.30 horas".

Esta situación que genera -critican- retrasos e incertidumbre ha llevado a los afectados a poner reclamaciones ante Renfe. Las tres últimas, hace tan solo dos días, el 2 de junio. "Bien es cierto que siempre y cuando se adquiera el billete con antelación, Renfe cubre el servicio con taxi colectivo por carretera; pero ello conlleva retrasos importantes con largas esperas e incertidumbres varias", alegan los usuarios del servicio ferroviario.

Fuentes de Renfe consultadas por este periódico sí reconocen que ha habido "alguna incidencia técnica puntual en algunos trenes que no han podido circular", pero aseguran que, ahora mismo, "la situación está normalizada". Explican que el mismo tren que hace el trayecto de León a Ponferrada, retorna después a León, por lo que de producirse una sola incidencia, esta afecta a varios servicios. También apunta que "hay algunas zonas con limitación de velocidad" que ralentizan el tráfico ferroviario y recuerdan que siempre que se da un problema, Renfe responde con la puesta en servicio del transporte por carretera. "Intentamos prestar el servicio con la mayor normalidad y lamentamos los trastornos y la incomodidad que estas incidencias puedan causar a los viajeros", afirman las mismas fuentes.

Desde el sector ferroviario de Comisiones Obreras en León insisten en la necesidad de invertir en la infraestructura y, sin ser conocedores de las últimas quejas de los usuarios, sí aseguran que las incidencias son continuas, según reportan tanto los maquinistas como el personal. "León-Ponferrada es un trayecto de obligación de servicio público", recuerda CC OO, que apunta más hacia el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que hacia Renfe en lo que a responsabilidad se refiere. "Si el problema es con la infraestructura, Renfe no tiene ninguna responsabilidad", aseguran.

El sindicato recuerda que pendiente está el proyecto de intervención para mejorar las condiciones del tramo entre León y Ponferrada y hacia Monforte, sin más novedades. Por eso, exigen al Ministerio de Transportes inversiones que permitan ofrecer un buen servicio. "Hemos denunciado permanentemente muchos años de desinversiones en el ferrocarril convencional. Transportes tiene que invertir en la infraestructura y mantener la línea convencional. Hay que renovar vehículos, meter personal para venta de billetes y atención ante incidencias y actuar sobre el conjunto de la infraestructura", defiende el sindicato.