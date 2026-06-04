La ULE garantiza que seguirá trabajando por llevar Medicina al Campus de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha salido al paso de las últimas declaraciones que, desde el Bierzo, se han vertido respecto a la implantación del Grado de Medicina y la posición en la que queda el Campus de Ponferrada. Defiende que "responde a una evaluación académica y técnica" y asegura que "los informes emitidos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León condicionaron la emisión del informe favorable a que la implantación inicial del título se desarrollase exclusivamente en el Campus de Vegazana".

La ULE también defiende su independencia y que todo el procedimiento con esta titulación no ha estado vinculado a ninguna decisión política. "La Universidad ejerció su autonomía mediante el diseño y defensa de su propuesta académica, que contemplaba un modelo de docencia compartida entre León y Ponferrada. Sin embargo, la implantación de una nueva titulación oficial requiere superar un proceso de evaluación externa. En este caso, la emisión del informe favorable quedó condicionada a determinadas consideraciones establecidas por el panel evaluador" y "de no asumir las condiciones establecidas, la Universidad de León no habría obtenido el informe favorable y el grado en Medicina no sería hoy una realidad en nuestra institución", explica.

El rectorado insiste en que el Campus de Ponferrada "ha formado parte de este proyecto desde el inicio" y que "así lo reflejan tanto la memoria presentada inicialmente como las sucesivas respuestas y alegaciones formuladas durante el proceso de evaluación, en las que la Universidad defendió de forma constante y fundamentada la viabilidad académica y organizativa de un modelo que incorporaba docencia compartida entre ambos campus, tal y como queda reflejado en las alegaciones que recogen el anexo de la memoria del grado en Medicina". Además, "seguirá trabajando para que, una vez se den las condiciones necesarias, la titulación pueda extenderse también al Campus de Ponferrada en el futuro".

La Universidad de León considera que el gran objetivo alcanzado es que Medicina sea hoy una realidad y que trabajará "para garantizar el éxito de esta titulación y continuar avanzando en el desarrollo del proyecto concebido desde el inicio".