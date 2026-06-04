La Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada acoge una jornada de donación de sangre

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Hermandad de Donantes de Sangre ha informado de que hoy 5 de junio, la unidad móvil de extracción se instalará en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, donde atenderá a todas las personas interesadas en donar sangre o recibir información sobre el proceso. El horario de atención será de 8.45 a 14.15 horas, en una campaña que busca reforzar las reservas en un momento en el que varios grupos sanguíneos presentan niveles bajos.

Según indica la organización, en estos momentos se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, que se encuentran en nivel amarillo, mientras que el grupo A negativo está en nivel rojo, lo que supone una situación especialmente delicada. Desde la Hermandad se hace un llamamiento a la ciudadanía, recordando la importancia de mantener unos niveles adecuados de reservas para atender las necesidades hospitalarias.