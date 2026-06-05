Dehesas estrena un centro comunitario y sienta las bases de una futura unidad habitacional

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Las antiguas escuelas de Dehesas han iniciado una nueva etapa convertidas en un centro comunitario impulsado por AFA Bierzo, con el respaldo del Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta Vecinal. El espacio, que ya cuenta con más de 30 usuarios, nace como un lugar de encuentro, participación y promoción de la autonomía personal, pero también con la vista puesta en un proyecto de mayor alcance: la creación de un servicio habitacional en la planta superior del edificio.

Durante la inauguración, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó la recuperación de un inmueble público que llevaba años sin uso y valoró el consenso alcanzado entre las distintas administraciones y entidades para ponerlo al servicio de los vecinos de Dehesas y de su entorno.

Sin embargo, una de las principales claves del proyecto está en su proyección de futuro. La directora del Centro de Desarrollo Rural de AFA Bierzo, Ana Pilar Rodríguez, explicó que la apertura de este espacio es solo el primer paso de una iniciativa más ambiciosa. “Este proyecto es un lugar de encuentro y un lugar donde vamos a hacer comunidad”, afirmó durante el acto.

Ana Pilar avanzó que la entidad ya trabaja en el desarrollo de un servicio habitacional en la parte superior del edificio, concebido como un recurso de apoyo para personas que necesiten cuidados temporales o atención en momentos de especial vulnerabilidad.

“Tenemos también un proyecto para la parte de arriba, que es un servicio habitacional. Deseamos que cuando esté todo preparado sea un lugar donde las personas puedan asistir y que podamos elegir este recurso en un momento de urgencia o de necesidad para poder cuidar a personas que lo necesiten cuando sus familias no puedan estar con ellas”, señaló.

Vecinos en la inaguración del nuevo centro multifuncional comunitario en DehesasANA F. BARREDO

La responsable de AFA Bierzo destacó que la iniciativa pretende responder a una de las principales demandas del medio rural: disponer de recursos de proximidad que permitan a las personas permanecer en su entorno habitual sin renunciar a una atención adecuada cuando surjan necesidades de cuidados.

Mientras ese proyecto avanza, el centro ya desarrolla actividades comunitarias, programas de promoción de la autonomía personal, terapias no farmacológicas, ejercicio físico y acciones de participación vecinal.

Además, alberga el proyecto de investigación DAMAS, impulsado desde el ámbito universitario para analizar cómo las actividades comunitarias influyen en el bienestar emocional y la salud de las personas participantes.