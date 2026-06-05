La Escuela Taller actúa en San Andrés de Montejos con desbroces para reducir incendios

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La recuperación y conservación del entorno natural de San Andrés de Montejos ha dado un nuevo paso con los trabajos de desbroce y gestión forestal realizados en el entorno de un antiguo castro y su mirador. La actuación, desarrollada por los participantes del Programa Público Mixto de Empleo-Formación (PPMEF) La Tebaida, busca reducir el riesgo de incendios y favorecer la evolución de las masas forestales hacia ecosistemas más maduros y resistentes.

La intervención ha incluido la ampliación de un sendero perimetral, la eliminación de matorral y la poda y aclarado selectivo de robles para impulsar la evolución del bosque hacia una masa forestal más madura y resistente al fuego.

Tareas de la Escuela Taller en San Andrés de MontejosDL

Las labores realizadas forman parte de una estrategia de gestión forestal a largo plazo, que prevé nuevas intervenciones en los próximos años para continuar mejorando el estado de conservación de este espacio natural y reforzar su capacidad de protección frente a los incendios.