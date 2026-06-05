Diario de León

San Andrés de Montejos

La Escuela Taller actúa en San Andrés de Montejos con desbroces para reducir incendios

Las intervenciones incluyen la mejora de accesos, la limpieza de matorral y la gestión del robledal para favorecer su evolución natural

Tareas de la Escuela Taller en San Andrés de Montejos

Tareas de la Escuela Taller en San Andrés de MontejosDL

Publicado por
Alejandra Cascallana
Ponferrada

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La recuperación y conservación del entorno natural de San Andrés de Montejos ha dado un nuevo paso con los trabajos de desbroce y gestión forestal realizados en el entorno de un antiguo castro y su mirador. La actuación, desarrollada por los participantes del Programa Público Mixto de Empleo-Formación (PPMEF) La Tebaida, busca reducir el riesgo de incendios y favorecer la evolución de las masas forestales hacia ecosistemas más maduros y resistentes. 

La intervención ha incluido la ampliación de un sendero perimetral, la eliminación de matorral y la poda y aclarado selectivo de robles para impulsar la evolución del bosque hacia una masa forestal más madura y resistente al fuego.

Tareas de la Escuela Taller en San Andrés de Montejos

Tareas de la Escuela Taller en San Andrés de MontejosDL

Las labores realizadas forman parte de una estrategia de gestión forestal a largo plazo, que prevé nuevas intervenciones en los próximos años para continuar mejorando el estado de conservación de este espacio natural y reforzar su capacidad de protección frente a los incendios.

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