Íñigo Segurola abre la primera edición de ‘Cultura en Verde’ en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana El Bierzo Creado: Actualizado:

Ponferrada acoge la primera edición del programa ‘Cultura en Verde’, una iniciativa impulsada por la Fundación Ciudad de la Energía que propone una semana de actividades dedicadas a la naturaleza, el paisajismo, la sostenibilidad y la puesta en valor del patrimonio industrial en distintos espacios culturales de la ciudad.

El protagonismo de la jornada ha sido para el paisajista y divulgador Íñigo Segurola, que ha encabezado la programación con una conferencia centrada en el proyecto botánico que desarrolla en Oiartzun (Guipúzcoa).

Dentro de las actividades enmarcadas en este ciclo, el viernes 5 de junio se celebró la charla técnica ‘Lur Garden, jardín de jardines’, una de las primeras propuestas del programa, que tuvo lugar a las 10.00 horas en el Auditorio Antracita.

‘Cultura en Verde’ continuará a lo largo de la semana con nuevas actividades, consolidando un programa que busca conectar cultura, medio ambiente y patrimonio industrial en la capital berciana.