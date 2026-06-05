El Bierzo Alto busca la mejor mirada del mundo rural en su primer certamen de fotografía

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El mundo rural del Bierzo Alto será el gran protagonista del Primer Certamen de Fotografía Bierzo Alto 2026, una iniciativa impulsada por la Asociación de Turismo y Desarrollo del Bierzo Alto en colaboración con el Ayuntamiento de Bembibre. La temática del concurso girará en torno a la vida rural y todo aquello que la rodea.

El certamen está abierto a la participación de cualquier persona mayor de edad residente en España, que podrá presentar un máximo de dos fotografías impresas en papel fotográfico de 29,7 x 42 centímetros montadas sobre cartón pluma, en color o blanco y negro, acompañadas de la correspondiente documentación en sobre cerrado con los datos del autor y una declaración jurada de originalidad e ineditud.

El plazo de entrega estará abierto desde el 15 de junio hasta el 25 de septiembre y deberán presentarse en el Centro Cultural de la Villa Casa de las Culturas, aunque también podrán enviarse por correo postal.

Además, todas las fotografías admitidas formarán parte de una exposición pública previa al fallo del jurado, en la que el público podrá participar en la votación de una de las valoraciones del certamen.

El fallo del jurado, compuesto por profesionales vinculados al ámbito de la imagen y la cultura, se hará público el 10 de octubre y será inapelable, pudiendo incluso declararse desierto si las obras no alcanzan el nivel requerido. La entrega de premios se celebrará el 17 de octubre en la gala anual del certamen, donde también se reconocerá con diploma a los finalistas asistentes que confirmen su presencia en plazo.