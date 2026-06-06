Parte del tercer premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendida en Columbrianos

Establecimiento de Columbrianos que vendió el tercer premio de la Lotería Nacional.DL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Administración de Loterías número 1 de San Esteban de Gormaz y un punto receptor ubicado en Columbrianos han vendido parte del número 90.170, agraciado con el tercer premio —150.000 euros a la serie— en el sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado, en favor de Cruz Roja.

Según datos de Loterías, el 90.170 ha sido extraído como tercer premio en el sorteo celebrado este sábado, en el que el primero ha sido el 97.984, con 1.500.000 euros al número; y el segundo, el 86.985, con 300.000 euros a la serie.

El tercer premio, con 15.000 euros al décimo —150.000 a la serie— se ha vendido, además de en Columbrianos y San Esteban de Gormaz, en Castelldefels (Barcelona), Blanes (Girona), Albuñol (Granada) y Valverde del Camino (Huelva).