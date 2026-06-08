Malestar entre regantes del Canal Bajo del Bierzo porque el agua no entra en sus fincas

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La puesta en marcha de la nueva red de riego del Canal Bajo del Bierzo, cuya principal arteria terminó de llenarse la madrugada del pasado 4 de junio tras las obras de modernización, está generando las primeras quejas entre algunos regantes. Los propietarios de huertas de Columbrianos y Cuatrovientos aseguran que llevan varios días sin poder regar porque el agua todavía no ha llegado a sus fincas.

Las incidencias se producen apenas unos días después de que comenzara a circular el agua por los cerca de 200 kilómetros de tuberías enterradas que sustituyen a buena parte de las antiguas acequias del Canal Bajo, una actuación valorada en alrededor de 40 millones de euros que permitirá regar más de 2.200 hectáreas, mientras que otras 1.800 seguirán utilizando el sistema tradicional.

Ante las reclamaciones, el secretario de la Comunidad de Regantes del Canal Viejo del Bierzo, Humberto Merayo, pide paciencia y explica que la entrada en servicio de la red se está realizando de manera progresiva. Según señala, la previsión es que este martes el agua llegue a las acequias hasta la zona de Leroy Merlín y que el próximo viernes 12 de junio alcance el resto de sectores pendientes.

Merayo señala que todavía se están realizando trabajos relacionados con la puesta en marcha de la infraestructura, lo que impide introducir agua en determinados puntos de la red al ritmo que desearían los usuarios. El secretario insiste en que quienes detecten problemas concretos en sus parcelas, deben ponerse en contacto con el servicio técnico del Canal Viejo, que cuenta con personal de guardia para atender y solucionar incidencias conforme avanza la puesta en marcha del nuevo sistema de riego.