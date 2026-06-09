Los vecinos del Barrio de los Judíos denuncian el envenamiento de varios gatos

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Los vecinos del barrio de los Judíos de Ponferrada llevan meses alarmados por la aparición de varios gatos muertos. Según relatan, aquellos animales formaban parte de la vida cotidiana del barrio. Procedían de camadas nacidas en un solar cercano y, con el paso de los años, crecieron entre las calles del entorno, moviéndose con normalidad por la zona. «Estaban siempre por aquí», recuerda una de las vecinas implicadas, que señalan que muchos vecinos los conocían e incluso les habían puesto nombre. Entre ellos estaban Yoyo, un gato atigrado, y Chispita, su hermana.

Durante la madrugada del 6 al 7 de enero, una vecina encontró a Yoyo muerto en la vía pública. A partir de ese momento comenzaron a detectarse comportamientos anómalos en otros gatos, como tambaleos o babeos, y la desaparición progresiva de varios de ellos, lo que aumentó la preocupación entre las vecinas del barrio. Además, localizaron una tarrina con comida húmeda mezclada con extrañas bolas negras en uno de los puntos habituales de alimentación. A partir de ese momento, las vecinas intentaron activar los protocolos competentes en estos casos.

Aseguran que el 8 de enero trataron de ponerse en contacto con la Concejalía encargada de Protección Animal del Ayuntamiento de Ponferrada para informar de la situación y advertir de la posible presencia de sustancias peligrosas en la vía pública. Sin embargo, relatan que durante horas no lograron contactar con ningún responsable y que, cuando finalmente pudieron hablar con alguien, «fueron derivadas de unos a otros sin encontrar una respuesta», por lo que aseguran que se vieron muy desprotegidas.

Fue entonces cuando las vecinas decidieron recaudar dinero por su cuenta para poder realizar las pruebas veterinarias necesarias. Con esos fondos financiaron una necropsia del gato fallecido y un análisis toxicológico de la comida encontrada, con un coste conjunto que superó los 600 euros.

Señalan que estas actuaciones se llevaron a cabo ante lo que consideran una «falta de intervención por parte de las autoridades competentes», con el objetivo de proteger a los animales. Según relatan, los resultados de los análisis detectaron la presencia de veneno en la comida, concretamente una mezcla de tres sustancias, algunas de ellas altamente tóxicas, lo que evidenciaría una clara intención de causar daño. Añaden que «una de estas sustancias podría llegar a ser mortal para animales de pequeño tamaño incluso por contacto», lo que les llevó a alertar del riesgo que supondría su presencia.

Mientras recopilaban documentación y resultados, informaron al vecindario mediante carteles en varias calles, advirtiendo sobre la aparición de animales muertos y recomendando tomar precauciones. Aquellos carteles, sin embargo, comenzaron a desaparecer y «apenas permanecían colocados uno o dos días antes de ser arrancados». Ante la retirada reiterada de los carteles durante la madrugada, varias mujeres del barrio decidieron organizarse y establecieron turnos de vigilancia nocturna durante semanas, especialmente en enero y febrero.

El 17 de febrero, durante una de esas redadas, apareció un gato agonizando en un solar cercano. Tras acceder al solar con una escalera, los residentes lograron rescatar al animal y trasladarlo a un veterinario, aunque finalmente falleció. Pese a que en este caso no se realizó una necropsia, debido al elevado coste económico que suponía, las circunstancias en las que apareció el gato fueron «muy similares a las observadas semanas antes».

Con toda la documentación recopilada, las vecinas presentaron finalmente una denuncia ante la Fiscalía el 23 de febrero, que incluía los hechos denunciados, los análisis realizados y las pruebas recogidas. Recientemente, la denuncia ha sido admitida a trámite.

Mientras esperan respuestas, las residentes afirman que su principal objetivo ha sido proteger a los animales y alertar sobre unos hechos que consideran de extrema gravedad. Durante meses han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para intentar obtener respuestas y ayudar a que «las cosas cambien».