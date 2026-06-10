Bandas locales tocarán en las Fiestas de la Encina de Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada continúa perfilando la programación para las Fiestas de la Encina de este año que se celebrarán del 29 de agosto al 9 de septiembre. Así, la Concejalía de Fiestas ha abierto el plazo de inscripción para que las bandas del municipio puedan participar en el programa festivo.

Esta actividad responde a la clara apuesta por el talento local y dar a conocer a todo el público nuevas propuestas musicales. «Esta iniciativa responde a la continua voluntad de este equipo de Gobierno de apostar por el talento local. Es primordial dar más visibilidad a nuestros artistas porque ellos reflejan nuestra identidad y llevan el nombre de Ponferrada fuera de nuestras fronteras. Merecen un reconocimiento en su casa porque gracias a ello mejoramos y completamos el cartel de nuestras fiestas patronales» aseguró el concejal de Fiestas, Carlos Cortina. Por ello, las propuestas deben enviarse por correo electrónico a la dirección areafiestas@ponferrada.org hasta el próximo 28 de junio, incluyendo un dossier con información de la banda y un presupuesto previo de su actuación. Tras la recepción de todas las solicitudes, la organización realizará una selección previa y comunicará el día y hora de actuación asignado; el cual podrá ser modificado en función del número de elegidos y/o por decisiones justificadas de la organización.

Hay que destacar que todos los conciertos se celebrarán entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre y el horario será de 20.30 a 23.30 horas. Asimismo, se prevé que la duración máxima de cada formación musical 45 minutos. No obstante, estarán incluidos en el programa oficial de las fiestas, indicando día, lugar y nombre de cada grupo para que ponferradinos y visitantes puedan conocer y disfrutar del talento de la comarca. Además, el Ayuntamiento ponferradino proporcionará sonido y escenario a todas las formaciones que sean seleccionadas.