Bandas locales tocarán en las Fiestas de la Encina de Ponferrada
El Ayuntamiento abre el plazo para que los grupos locales puedan participar en el programa festivo
El Ayuntamiento de Ponferrada continúa perfilando la programación para las Fiestas de la Encina de este año que se celebrarán del 29 de agosto al 9 de septiembre. Así, la Concejalía de Fiestas ha abierto el plazo de inscripción para que las bandas del municipio puedan participar en el programa festivo.
Esta actividad responde a la clara apuesta por el talento local y dar a conocer a todo el público nuevas propuestas musicales. «Esta iniciativa responde a la continua voluntad de este equipo de Gobierno de apostar por el talento local. Es primordial dar más visibilidad a nuestros artistas porque ellos reflejan nuestra identidad y llevan el nombre de Ponferrada fuera de nuestras fronteras. Merecen un reconocimiento en su casa porque gracias a ello mejoramos y completamos el cartel de nuestras fiestas patronales» aseguró el concejal de Fiestas, Carlos Cortina. Por ello, las propuestas deben enviarse por correo electrónico a la dirección areafiestas@ponferrada.org hasta el próximo 28 de junio, incluyendo un dossier con información de la banda y un presupuesto previo de su actuación. Tras la recepción de todas las solicitudes, la organización realizará una selección previa y comunicará el día y hora de actuación asignado; el cual podrá ser modificado en función del número de elegidos y/o por decisiones justificadas de la organización.
Hay que destacar que todos los conciertos se celebrarán entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre y el horario será de 20.30 a 23.30 horas. Asimismo, se prevé que la duración máxima de cada formación musical 45 minutos. No obstante, estarán incluidos en el programa oficial de las fiestas, indicando día, lugar y nombre de cada grupo para que ponferradinos y visitantes puedan conocer y disfrutar del talento de la comarca. Además, el Ayuntamiento ponferradino proporcionará sonido y escenario a todas las formaciones que sean seleccionadas.