Tres bandas asturianas ponen el toque musical este fin de semana en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acoge este fin de semana tres conciertos de las principales bandas del actual panorama musical en Asturias. Así, el viernes 12 de junio, a las 20.30 horas, tendrá lugar la actuación de Los Acebos con su gira «A Flor de Piel Tour». La banda presentará un repertorio marcado por el pop-rock de autor y letras intimistas, en un formato cercano pensado para crear una conexión directa con el público. El sábado, 13 de junio, a las 21.00 horas, será el turno de Alberto & García con su espectáculo «Barro».

La formación ofrecerá una propuesta que fusiona pop, rock y música de raíz latinoamericana, con un directo caracterizado por la potencia instrumental y la carga emocional de sus composiciones.

El concierto repasará las canciones incluidas en su último trabajo discográfico, en el que exploran sonidos más orgánicos y una puesta en escena íntima y envolvente. La programación continuará el domingo, día 14 de junio, a las 12.00 horas, con la actuación de Muñeco Vudú y su propuesta de música popular independiente, en la que realizará un repaso a su discografía.