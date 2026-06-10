Tres bandas asturianas ponen el toque musical este fin de semana en Ponferrada
Abrirá la actuación de Los Acebos con su gira A Flor de Piel Tour
La Térmica Cultural de Ponferrada acoge este fin de semana tres conciertos de las principales bandas del actual panorama musical en Asturias. Así, el viernes 12 de junio, a las 20.30 horas, tendrá lugar la actuación de Los Acebos con su gira «A Flor de Piel Tour». La banda presentará un repertorio marcado por el pop-rock de autor y letras intimistas, en un formato cercano pensado para crear una conexión directa con el público. El sábado, 13 de junio, a las 21.00 horas, será el turno de Alberto & García con su espectáculo «Barro».
La formación ofrecerá una propuesta que fusiona pop, rock y música de raíz latinoamericana, con un directo caracterizado por la potencia instrumental y la carga emocional de sus composiciones.
El concierto repasará las canciones incluidas en su último trabajo discográfico, en el que exploran sonidos más orgánicos y una puesta en escena íntima y envolvente. La programación continuará el domingo, día 14 de junio, a las 12.00 horas, con la actuación de Muñeco Vudú y su propuesta de música popular independiente, en la que realizará un repaso a su discografía.