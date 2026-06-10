Ponferrada alerta de una campaña de SMS falsos que suplanta la identidad del Ayuntamiento

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada advierte a la ciudadanía de una presunta estafa que suplanta la identidad del consistorio por medio de SMS que reclaman el pago de una supuesta tasa de recogida de basura.

Desde el consistorio ponferradino aclaran que no realiza notificaciones oficiales a través de SMS, por lo que cualquier comunicación de estas características debe ser considerada un posible intento de estafa.

Los mensajes detectados remiten a enlaces externos con el objetivo de que el usuario acceda a una página web y facilite información personal o bancaria.

Por este motivo, el Ayuntamiento recomienda no abrir los enlaces, no descargar archivos adjuntos y no proporcionar ningún dato sensible.

Ante cualquier duda, el Ayuntamiento ha aconsejado verificar la información a través de los canales oficiales y desconfiar de comunicaciones que soliciten pagos urgentes o datos personales mediante enlaces incluidos en mensajes de texto.

Asimismo, ha animado a las personas que hayan recibido estos SMS a comunicar los hechos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente si han accedido al contenido del mensaje o facilitado información que pueda comprometer su seguridad.