Ponferrada mejora el Camino de San Miguelín en Santo Tomás de las Ollas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada actualizará y mejorará el histórico Camino de San Miguelín, en Santo Tomás de las Ollas, tras una inversión de 27.000 euros procedentes de los Fondos de Cooperación para el Desarrollo y el Reto Demográfico en el Medio Rural, impulsados por la Junta de Castilla y León.

Se trata de una vieja demanda vecinal que mejora las comunicaciones entre pedanías y el desplazamiento de los habitantes.

Además, se han respetado las medidas de esta vía, a petición de la Universidad de León, entidad a la que pertenece el camino, con dos metros de ancho.

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, y el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, visitaron la zona para comprobar las mejoras en ese camino.