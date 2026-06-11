Ponferrada mejora el Camino de San Miguelín en Santo Tomás de las Ollas
Los trabajos han contado con una inversión de 27.000 euros procedentes de los Fondos de Cooperación para el Desarrollo y el Reto Demográfico en el Medio Rural, impulsados por la Junta de Castilla y León
El Ayuntamiento de Ponferrada actualizará y mejorará el histórico Camino de San Miguelín, en Santo Tomás de las Ollas, tras una inversión de 27.000 euros procedentes de los Fondos de Cooperación para el Desarrollo y el Reto Demográfico en el Medio Rural, impulsados por la Junta de Castilla y León.
Se trata de una vieja demanda vecinal que mejora las comunicaciones entre pedanías y el desplazamiento de los habitantes.
Además, se han respetado las medidas de esta vía, a petición de la Universidad de León, entidad a la que pertenece el camino, con dos metros de ancho.
El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, y el presidente de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas, Carlos Fernández, visitaron la zona para comprobar las mejoras en ese camino.