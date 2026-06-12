UPL felicita al Bierzo por la obtención de la DOP de la pera y reclama más apoyo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La secretaría de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de Unión del Pueblo Leonés (UPL) quiere trasladar su enhorabuena y reconocimiento a todos los agricultores y productores del Bierzo tras la publicación oficial por parte de la Unión Europea del registro definitivo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pera del Bierzo. Este reconocimiento supone un logro histórico para la comarca y pone en valor el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de generaciones de agricultores bercianos, así como de cooperativas, técnicos y entidades que han trabajado durante años para conseguir que una producción tan representativa del Bierzo alcance el máximo reconocimiento europeo de calidad.

La formación leonesista destaca que la DOP llega a pesar de las numerosas dificultades que el sector agrario berciano ha tenido que afrontar, con decisiones políticas que no siempre han acompañado las necesidades del campo, y a las que lamentablemente los alcaldes y responsables de PP y PSOE de la comarca no se han opuesto y siguen mirando para otro lado, mientras que desde la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España se ningunea una y otra vez a los productores bercianos. De hecho, recuerda la falta de impulso efectivo a iniciativas que podrían haber fortalecido el consumo y la promoción del producto berciano, como el reparto de fruta de proximidad en los comedores escolares.

Finalmente, UPL lamenta también el incumplimiento de los compromisos adquiridos en torno al Parque Agroalimentario del Bierzo, una infraestructura estratégica que debería haber sido una pieza clave para la transformación, comercialización y generación.