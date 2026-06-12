Hot Spot Soul ofrecerá seis conciertos a lo largo de tres días en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La música soul, el blues, el funk y las músicas de raíz volverán a sonar en Ponferrada los días 4, 5 y 6 de septiembre con la celebración de la VIII edición del festival Hot Spot Soul, presentado este viernes en el bar La Obrera de Ponferrada. El certamen ofrecerá cada jornada dos conciertos principales, uno a las 13.00 horas y otro a las 21.00 horas, además de sesiones vermú con DJs en vinilo y las fiestas nocturnas Allnighter.

Las instalaciones de la Térmica Cultural abren el festival el día 4 de septiembre. A las 13.00 horas, actuará Guayaberas Negras Organ Trio, formación nacida en 2011 de la mano del guitarrista Luis Fuente y el baterista Antonio Pax. El grupo, refundado en 2023 junto al organista Marino Orejana, se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes de la escena nacional de música negra. Su repertorio combina composiciones propias con influencias del blues, soul, funk, gospel y jazz, todo ello con una marcada personalidad instrumental. La banda llega a Ponferrada tras participar recientemente en festivales de referencia como el Yeyé Gijón.

La programación continuará a las 21.00 horas en el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural con Astrid Jones & The Blue Flaps. La cantante madrileña de raíces ecuatoguineanas se ha convertido en una de las voces más destacadas del soul español. Con más de una década de trayectoria al frente de la banda, Astrid Jones fusiona soul, jazz, reggae, funk y ritmos africanos en un directo elegante y lleno de fuerza. El grupo presentará en Ponferrada su nuevo trabajo, “Shine”, publicado este año y reconocido por la revista Enlace Funk como uno de los mejores discos de 2025. Además de su carrera musical, Astrid ha desarrollado una destacada trayectoria como actriz en teatro, televisión y cine.

El sábado 5 de septiembre la actividad se trasladará el sábado a la Plaza de San Lorenzo. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la actuación de Los Hermanos Cubero, el proyecto musical de los hermanos Quique y Roberto Cubero. Procedentes de Guadalajara, son considerados una referencia en la renovación del folclore castellano gracias a una propuesta que mezcla la tradición de jotas, seguidillas y fandangos con influencias de la música americana. Su capacidad para acercar la música tradicional a nuevos públicos les ha valido importantes reconocimientos, entre ellos dos Premios MIN al Mejor Álbum de Músicas de Raíz.

Por la noche, a las 21.00 horas, llegará el turno de The Excitements, una de las bandas de soul más internacionales surgidas en España. Formada en Barcelona en 2010, la banda apuesta por los sonidos más puros del soul clásico norteamericano. Con la cantante Kissia San al frente, el grupo ha recorrido algunos de los festivales y escenarios más importantes de Europa, América y África. Sus conciertos destacan por su intensidad, energía y capacidad para convertir cada actuación en una auténtica fiesta colectiva.

The ExcitementsDL

La clausura del festival también tendrá lugar en la Plaza de San Lorenzo. El domingo 6, a las 13.00 horas actuará C.T. Powell & The Bluedays, proyecto liderado por Ciara Thornton-Powell, hija de la recordada cantante Velma Powell. Formada como contralto clásica y actualmente vinculada al Teatro de la Zarzuela de Madrid, Ciara combina la técnica académica con la esencia del blues, el jazz y el soul heredados de su entorno familiar. Junto a Bluedays mantiene vivo el legado musical de su madre con un espectáculo profundamente arraigado en la tradición del Chicago Blues.

El festival se despedirá a las 21.00 horas con Tangomango, una de las formaciones más vibrantes de la nueva escena soul-funk española. Integrada por músicos procedentes de proyectos como The Soul Jacket o Laroá, la banda gallega mezcla la influencia de referentes históricos como Sly & The Family Stone o Parliament-Funkadelic con sonidos más actuales cercanos a Jungle o Black Pumas. Su potente sección rítmica, los metales y la carismática presencia de su vocalista Toño López convierten cada concierto en una explosión de energía que promete poner el broche final a esta octava edición.

Astrid Jones y The BlueflapsDL

Además de los conciertos, el festival contará con las habituales Sesiones Vermú DJ’s, dedicadas exclusivamente al vinilo. El viernes tendrán lugar entre las 14.00 y las 16.00 horas en el Bar de La Térmica Cultural, mientras que el sábado y el domingo se celebrarán a partir de las 14.00 horas en El Turco de Manila.

Las noches concluirán con las fiestas Allnighter a partir de las doce de la noche en el Cocodrilo Negro Bar, donde pincharán Ernie Lonesome Shack, Shakadelic Vir, Sandra Teenage Kicks, Cerezzal, King Carlissiam, Pablo Heartbeat, Almendra Frutos Secos, El Tigre de Malasia y Los Hermanos Terrazas.

TangomangoDL

Durante tres días, Ponferrada volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del soul, el blues y las músicas de raíz con una programación que reúne artistas nacionales e internacionales de primer nivel.