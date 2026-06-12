El Fiestizaje regresa a Villafranca del Bierzo: confirmada su XXI edición

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Después de meses de expectación por parte de sus seguidores, la espera ha terminado. La Asociación Cultural Bumtaka, organizadora del evento, ha confirmado oficialmente la celebración de la XXI edición de Fiestizaje en Villafranca del Bierzo. A través de un comunicado lleno de ilusión, el colectivo ha destacado que, aunque la organización de un festival de estas características supone un reto constante por su naturaleza gratuita, el esfuerzo, la coordinación y las ganas de ofrecer una propuesta de calidad han hecho posible que el encuentro musical vuelva a ser una realidad este año.

La organización ha subrayado que, como es tradición, el camino hasta este anuncio no ha sido sencillo, pero el compromiso con el público y con la cultura ha permitido superar todas las dificultades. Con este regreso, Fiestizaje reafirma su posición como un referente indiscutible dentro de la oferta estival de la comarca, manteniendo intacto su espíritu original y su capacidad para congregar a multitud de personas en torno a la música y la convivencia.

La Asociación Cultural Bumtaka ha instado a todos los seguidores del festival a permanecer muy atentos a sus canales oficiales de comunicación. Según han adelantado, este es solo el punto de partida de una edición que llega cargada de novedades y con una energía renovada. La organización promete trabajar con la máxima intensidad durante las próximas semanas para ofrecer un programa a la altura de lo que este histórico festival, que ya alcanza su vigesimoprimera entrega, representa para Villafranca del Bierzo y para todos aquellos que lo hacen posible año tras año.