La campaña de la cereza en el Bierzo podría rondar el millón de kilos

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

La campaña de cerezas en el Bierzo entra en su recta final, con la recogida de variedades tardías como la francesa. Si el clima acompaña, la cosecha podría rondar el millón de kilos. Es la estimación que confirma el director técnico de la Marca de Garantía de la cereza del Bierzo, Pablo Linares.

Esos datos supondrían «mejorar la campaña del año pasado aunque sigue lejos de lo que podría estimarse una cosecha media en la comarca y que debería superar el millón y medio de kilogramos» explicó Linares.

Y es que, a pesar de las previsiones iniciales al principio de la campaña, finalmente, las intensas lluvias primaverales han provocado la pérdida, casi total, de las cerezas tempranas.

Principalmente, de las variedades burlat y lapins que se dedican a la venta para el mercado en fresco.

Esa circunstancia vuelve a frenar el «despegue» del sello de calidad que se logró hace casi una década según reconoce su director técnico.

La previsión es que la campaña de cereza se prolongue hasta finales de mes.