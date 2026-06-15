Ponferrada condena las pintadas xenófobas aparecidas en el Paseo del Río

El Paseo del Río de Ponferrada ha vuelto a amanecer sucio de mensajes xenófogos grafiteados sobre el mobiliario urbano. Pintadas de odio contra la población inmigrante que el propio concejal de Seguridad de Ponferrada, Carlos Cortina, ha condenado enérgicamente. No es la primera vez que sucede. Ya pasó en julio del año pasado y el mismo edil lo acachó a un hecho puntual al que no quiso dar mayor transcendencia. Un año después, el vandalismo racista se repite en la capital berciana, justo cuando se habla de prioridad nacional.

"Panchos, negros, moros y judíos fuera de España” es una de las frases que puede leerse en pintura verde sobre hormigón o el suelo. También "Marruecos=mierda" o "Judíos asesinos". "Este equipo de gobierno condena rotundamente las pintadas aparecidas en el Paseo del Río, unos mensajes intolerables que no representan en absoluto el sentir de los ponferradinos ni los valores de convivencia, respecto e integración que nos caracterizan", ha expresado Carlos Cortina.

Mensaje xenófobo.L. DE LA MATA

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento ya ha sido avisada para que "proceda lo antes posible a la retirada de estas desafortunadas pintadas", informó el concejal, que también hizo hincapié en "la importancia de respetar el mobiliario y los espacios públicos de nuestra ciudad" y recordó que "la eliminación de este tipo de actos vandálicos supone un coste económico que es asumido por todos los contribuyentes".