La Guardia Civil estrecha el cerco ante la ola de incendios en Vega de Espinareda

La Guardia Civil intensifica la investigación y la presencia sobre el terreno ante la repetición de incendios forestales intencionados en el municipio de Vega de Espinareda. El último, en la localidad de Espinareda de Vega pasada la medianoche del domingo, pocas horas antes de que un coche aparcado en la calle ardiera, también en un fuego provocado que afectó a una parte del inmueble junto al que estaba estacionado. Eran las cinco de la mañana y en la misma zona en la que, unos días antes, alguien prendió también un par de contenedores de basura, apunta el alcalde, Javier Salgado, que no descarta que todos estos sucesos puedan estar relacionados.

La investigación está abierta, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han intensificado las estancias en el monte y la frecuencia de las mismas, al igual que los agentes forestales. Todo para tratar de poner freno a una oleada de incendios que mantiene en vilo a autoridades y vecinos desde hace semanas, varios de ellos nocturnos y en diferentes puntos del término municipal. Pero, sobre todo, para tratar de identificar al autor o autores de los fuegos. Indicios ya tiene la Guardia Civil. Al menos, eso adelanta el regidor. «Y está tirando de ellos», añade.

«La Guardia Civil está trabajando en ello, ya está hablando con gente y es posible que empiecen con algún interrogatorio», aseguró Javier Salgado, en todo caso, prudente respecto al desarrollo de tales investigaciones ante un problema grave que se complica a medida que avanzan las semanas, ya en plena campaña por riesgo alto de incendios forestales. Hasta ahora, la disponibilidad de medios ha sido prácticamente inmediata, al no tener el operativo de extinción que atender otros fuegos importantes en la zona; pero el temor es a que la amenaza se mantenga y no haya posibilidad de una respuesta temprana.

El fuego de Espinareda de Vega se declaró a las 00.10 horas del domingo y, aunque se controló con rapidez, no se dio por extinguido hasta las 16.00 horas de ayer. Fueron movilizados un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra y tres autobombas.

La alerta puede saltar en cualquier punto de un municipio con una ingente superficie forestal, incide el alcalde que, de momento, descarta la posibilidad de organizar patrullas de vecinos para hacer guardias y alertar de posibles focos, como sucede, por ejemplo, en el cercano municipio de Sancedo, donde la población —muchos propietarios de pinares particulares que pesan en la economía local— se organiza en turnos durante todo el verano para llevar a cabo labores de vigilancia y aviso.