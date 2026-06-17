El acceso al Valle de Fornela queda desbloqueado durante esta noche

El acceso a los pueblos del Valle de Fornela ha quedado abierto en torno a las 19.00 horas de este miércoles, pero solo durante lo que queda de tarde y por la noche. A las 8.00 de la mañana volverá a cortarse el carril de circulación que reúne las condiciones de seguridad para volver a ser habilitado para el paso de vehículos. A primera hora, se reanudarán los trabajos con maquinaria pesada y eso obligará a volver a cerrar, aunque de manera temporal, ya que a lo largo del día habrá momentos puntuales en los que se permitirá la entrada y salida de vehículos, han informado fuentes del Ayuntamiento de Peranzanes, que aún no están en disposición de poder determinar los horarios.

"Recomendamos que quienes tengan previsto desplazarse que lo hagan esta tarde-noche o antes de las 8:00 de la mañana, evitando desplazamientos innecesarios durante la jornada de mañana. Rogamos también prudencia y responsabilidad. El tramo habilitado debe recorrerse con especial atención y respetando la señalización existente", aseguran desde el Ayuntamiento, emplazando a "quienes estén pensando en acercarse al Valle por motivos no urgentes a que valoren la situación antes de emprender el viaje, ya que podrían encontrarse con esperas prolongadas hasta que se permita nuevamente el paso".

El Ayuntamiento de Peranzanes ha querido "agradecer una vez más el trabajo realizado por los equipos de la Diputación de León y la Junta de Castilla León, así como la paciencia y colaboración que están demostrando los vecinos durante estas horas tan complicadas".

El único acceso al Valle de Fornela quedó cortado a última hora de la tarde de ayer. Una fuerte tormenta provocó una riada que arrastró lodo, piedras, tierra y troncos -principalmente como consecuencia del grave incendio forestal registrado el pasado mes de agosto- que dañaron el puente justo en el cruce con el pueblo de Faro. Uno de los carriles ha quedado severamente afectado y la Diputación de León ha iniciado una obra de urgencia para dar solución a la mayor brevedad posible, sobre todo porque la única manera de moverse por la zona sin hacer uso de esta carretera es por una pista forestal.