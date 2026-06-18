El PSOE denuncia "tres años perdidos" en el Ayuntamiento de Ponferrada

Cuando se cumplen tres años del actual mandato en el Ayuntamiento de Ponferrada, el Grupo Municipal Socialista hace balance de la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno conformado por PP y Coalición por El Bierzo y la nota queda lejos del aprobado. Para el PSOE, los últimos han sido "tres años perdidos" en los que el bipartito "no ha hecho absolutamente nada" más que "dilapidar la herencia tan buena que recibió" y llevar al Ayuntamiento a una situación de "quiebra económica". "Va a ser difícil poder salir a flote", afirmó el portavoz socialista, Olegario Ramón.

"Lo más grave es que pese al gasto enorme, extraordinario, que nos llevó a entrar en deuda a los seis meses del inicio del mandato; a pesar de eso, la ciudad y los pueblos están hechos un desastre", denunció Ramón, haciendo especial hincapié en la situación del medio rural, condenado al "olvido", criticó para después reprochar al equipo de gobierno el "gasto en tonterías" en detrimento de lo realmente importante y citó "los 80.000 euros gastados en unas setas metálicas para dar un metro cuadrado de sombra"; así como el dinero que se ha gastado en "informes, anteinformes, estudios, preproyectos y proyectos para no hacer absolutamente nada".

"De los 22 millones de euros de inversión que se recogieron en el pacto de gobierno solo se ha ejecutado un 3%, que son 650.000 euros", lamentó el PSOE. Entre los debes comprometidos con Ponferrada y no ejecutados, Ramón mencionó "el desastre del soterramiento" de la avenida del Castillo, los "tres millones de euros comprometidos para 25 viviendas en el medio rural que solo exiten en el papel", los 2,5 millones de euros para la primera fase de la Ronda Sur, la cubierta del Auditorio Municipal, la reforma integral del Mercado de Abastos, la estación del Morredero y la reforma de la calle El Cristo y la plaza Lazúrtegui.

El PSOE resume en tres cuestiones lo sí realizado: "crisis económica", "escándalos urbanísticos" (aquí cito la venta o, más bien, "casi regalo", dijo, del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil) y "política de personal en entredicho". "Y todavía nos queda un año de calvario", concluyó Olegario Ramón.