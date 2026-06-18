La Diputación concluirá la estabilización del acceso a Fornela el fin de semana para acometer una obra de emergencia

Estado en el que quedó la única carretera de acceso al Valle de Fornela tras la riada.L. DE LA MATA

Los trabajos para reponer la carretera de acceso al Valle de Fornela tras los graves daños provocados por la riada del martes siguen adelante y la Diputación de León confía en que el primer paso, la estabilización de la estructura, quede resuelto durante el fin de semana para, después, continuar con los trabajos de limpieza y retirar todo el material que aún se encuentra en la vía, ha explicado el diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, que garantiza un «trabajo sin descanso» para garantizar la seguridad y el acceso a todos los pueblos.

De forma paralela, la institución provincial está tramitando ya una obra de emergencia en la que se incluirán los trabajos necesarios de limpieza de cauce, la ejecución de muro de escollera, la reconstrucción de la plataforma, la reposición de rodadura, la colocación de barrera de seguridad y el pintado de marcas viales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Peranzanes ha habilitado un número de teléfono que pone a disposición de los vecinos para su comunicación con la administración mientras no se pueda restablecer el servicio de telefonía fija, ya que la red de fibra óptica también quedó inutilizada por la riada.