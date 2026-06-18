Torre del Bierzo impulsa un verano con cultura, deporte y fiestas populares

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El verano en Torre del Bierzo llega cargado de propuestas culturales, deportivas y de ocio pensadas para todos los públicos, con una programación que se extenderá durante los meses de junio, julio y agosto en distintas localidades del municipio. Música, teatro, cine, campamentos infantiles, deporte y fiestas populares conforman una agenda variada que busca dinamizar la vida social durante la temporada estival.

La programación arranca en el mes de junio con la actuación del grupo musical KIKIRUBU, que tendrá lugar el sábado 20 a las 22.00 horas en la pista de Torre del Bierzo. Pocos días después, el viernes 27 de junio, el teatro será protagonista en Albares de la Ribera con la representación de la obra «Caballero Campelo, humor ochentero», a cargo de la compañía Nath Teatro.

Uno de los pilares de la programación estival serán los campamentos de verano dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Estas actividades se desarrollarán en dos turnos: del 20 al 31 de julio en Torre del Bierzo y del 3 al 14 de agosto en Albares de la Ribera. El objetivo es ofrecer una alternativa educativa y lúdica durante las vacaciones escolares, fomentando la convivencia y la participación infantil. Las inscripciones podrán formalizarse en el Ayuntamiento en las próximas fechas.

La oferta cultural se completa con el Festival de Cine Itinerante por El Bierzo, que llevará una selección de seis cortometrajes reconocidos a nivel nacional e internacional por diferentes localidades del municipio. La primera proyección está prevista para el 23 de julio en Santa Cruz de Montes, y el ciclo finalizará el 6 de agosto en Albares de la Ribera, tras su paso por el resto de pueblos.

El deporte también tendrá un papel destacado con la celebración de la III Subida al Manzanal de Rally, programada para los días 7 y 8 de agosto, con salida desde Torre del Bierzo. El evento reunirá a aficionados al motor en una prueba que ya se ha consolidado dentro del calendario deportivo local.

A todo ello se suman las tradicionales fiestas patronales de las distintas pedanías del municipio, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento.