El PSOE del Senado pone el proyecto Compostilla Green de El Bayo como ejemplo de transición justa

El Grupo Socialista en el Senado ha puesto el proyecto Compostilla Green, desarrollado por RIC Energy en el polígono El Bayo (Cubillos del Sil), como ejemplo del impacto directo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno en los territorios en transición y, específicamente, en el Bierzo.

Ha sido el senador leonés Salvador Vidal Varela el encargado de defender el PSOE defender este proyecto en la escala industrial y laboral y de ponerlo como adalid de la «apuesta» del Gobierno de Sánchez por la provincia de León. «Nos encontramos ante un proyecto industrial con una gran inversión, 700 millones de euros, de los cuales 81,4 ha puesto ya el Gobierno de España», ha explicado el socialista, subrayando la creación de 2.000 empleos estables directos en la fase de construcción, 240 empleos en la fase operativa y 6.000 puestos de trabajo indirectos inducidos.

"La provincia de León es clave en materia de transición justa tras el cese de la minería y el cierre de las centrales térmicas. Es una región especialmente afectada que necesita de esa transformación", ha dicho Vidal Varela, poniendo en valor que el proyecto de RIC Energy en el Bierzo "es uno de los casos de referencia nivel europeo, como son también Francia, Alemania o Reino Unido, en materia de transporte y medio ambiente, al obtener combustible sintético y sostenible para aviación".