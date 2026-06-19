Una pareja ponferradina gana la Cena Romántica de la Noche Templaria

Publicado por Redacción Ponferada Creado: Actualizado:

La suerte ha llamado a la puerta de casa. Bea Fulgueiras y Alexis Cordero, vecinos de Ponferrada y casados desde hace menos de un año, han resultado ganadores del sorteo de la Cena Romántica Templaria, una experiencia que tendrá lugar en la Torre del Homenaje del Castillo de los Templarios durante la Noche Templaria.

El sorteo, realizado ante notario, contó con la participación de 327 parejas de 38 provincias españolas, incluidas inscripciones llegadas desde las islas Baleares y Canarias. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, fue el encargado de anunciar el fallo y destacó el impacto de la iniciativa, cuyo objetivo es proyectar una imagen positiva de la capital berciana y animar a vecinos y visitantes a disfrutar de una de sus celebraciones más emblemáticas.

Los ganadores mostraron su alegría en un vídeo en el que agradecieron la oportunidad y aseguraron estar «contentísimos» con la experiencia. Además, disfrutarán de alojamiento con desayuno en el casco histórico y vestimenta medieval.