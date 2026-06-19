La Diputación estima en medio millón de euros el gasto para reponer el acceso a Fornela

La Diputación de León estima que la obra de reparación de la carretera de acceso a Valle de Fornela —seriamente afectada por la riada del martes y el arrastre de material forestal que ardió en el incendio de agosto del año pasado— costará alrededor de medio millón de euros. El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha sido el encargado de hacer esa valoración económica tras conocer el resultado de los primeros informes técnicos.

También Aller desveló que habrá que mover y retirar del orden de 27.000 metros cúbicos de material arrastrado para volver a dejar la zona en condiciones óptimas de seguridad y poder ejecutar la obra de emergencia que se está tramitando. El trabajo actual y más inmediato se centra en estabilizar la estructura de la carretera y la idea es que esa labor concluya durante el fin de semana. Cabe recordar que se ha habilitado un carril para la circulación de vehículos, aunque con cortes diarios para que la maquinaria pesada pueda seguir trabajando y aperturas puntuales.

El diputado provincial ha vuelto a insistir en que la ingente cantidad de material arrastrado por la riada es consecuencia directa de incendio que afectó a la zona y volvió a culpar a la Junta de Castilla y León de no haber acometido las actuaciones de prevención necesarias.