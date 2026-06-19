El escritor berciano Alberto Castedo presenta su thriller psicológico en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El escritor Alberto Castedo Espeso regresó este viernes a su ciudad natal, Ponferrada, para presentar su primera novela de ficción, «Jornadas de puertas cerradas», en un acto celebrado a las 18.00 horas en el Museo de la Radio. El evento reunió a lectores, amigos y vecinos en un encuentro muy especial para el autor, que reside actualmente en Leganés.

Tras una trayectoria centrada en la publicación de manuales técnicos de informática, Castedo da ahora el salto a la narrativa con un thriller psicológico. Además, el acto contó con la presencia de David Pacios, Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada.

La obra aborda temas como los límites de la cordura, la manipulación y la corrupción en el ámbito educativo, enmarcados en una trama de suspense ambientada en un Madrid contemporáneo. El protagonista, Telmo Brañosera, se ve atrapado en una espiral de paranoia y presión tras intentar denunciar las sombras del sistema educativo privado.

Según explica el autor, la novela recoge experiencias y reflexiones acumuladas durante más de una década vinculada al sector educativo, combinadas con una estructura de suspense que busca enganchar al lector desde el inicio.

«Jornadas de puertas cerradas» se presenta como la primera entrega de una trilogía que combina crítica social y ritmo narrativo, explorando la fragilidad psicológica del protagonista ante una amenaza invisible que transforma su vida cotidiana en una pesadilla.