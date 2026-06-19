Aagesen inaugura la jornada «Justicia, voces y memoria» en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La capital berciana se convertirá este sábado en un espacio de reflexión sobre la memoria, la igualdad y la reparación frente a las violencias machistas. La Térmica Cultural reunirá a algunas de las voces más destacadas de los ámbitos jurídico, académico, institucional y social en la jornada «Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación», una cita que estará inaugurada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.

Organizado por la Fundación Ciudad de la Energía, el encuentro busca contribuir a la sensibilización frente a las distintas manifestaciones de las violencias machistas, promover la memoria colectiva y fomentar la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la apertura institucional de Aagesen. A las 10.15 horas tendrá lugar la mesa «Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación», protagonizada por Nevenka Fernández, referente en la lucha contra el acoso en España tras impulsar con su denuncia un precedente histórico, junto a Charo Velasco.

A las 11.00 horas se inaugurará un mural de la ilustradora Mercedes de Bellard en el exterior de La Térmica Cultural. Tras una pausa, el programa continuará con dos debates centrados en el machismo institucional y la violencia machista en la vida pública, con especialistas de los ámbitos jurídico, académico, mediático y social. La jornada concluirá a las 13.30 horas con la clausura de Miguel González.

El interés despertado por la iniciativa ha llevado a completar el aforo del auditorio, pero los interesados podrán seguirlo desde una pantalla habilitada en el vestíbulo de La Térmica Cultural.