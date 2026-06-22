Cáritas y Endesa consolidan 15 años de colaboración con 246 personas formadas en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Cáritas Diocesana de Astorga y Fundación Endesa celebran quince años de colaboración en Ponferrada con un balance de 246 personas formadas en programas de inserción sociolaboral. En este marco, este lunes se ha celebrado en el Castillo de los Templarios el acto de entrega de certificados de la tercera edición del curso de Operaciones Básicas en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades de acceso al empleo.

En total, 14 alumnos y alumnas han completado la formación, desarrollada entre febrero y junio de 2026, con una duración de 474 horas. De ellos, tres ya han recibido ofertas de incorporación al mercado laboral.

El programa ha incluido formación técnica en instalaciones solares fotovoltaicas, así como contenidos transversales en sostenibilidad medioambiental, digitalización, igualdad de género y derechos laborales. Las prácticas, 80 horas en total, se han realizado en las parroquias del Buen Pastor y Santiago Apóstol de Ponferrada, donde se instalaron paneles fotovoltaicos, y en la empresa Instalaciones Eléctricas Ainiluc SL.

La coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Astorga, Úrsula Macías, subrayó el carácter práctico de la formación y la evolución de los participantes. “Llegan con muchas expectativas y terminan con conocimientos sólidos en fotovoltaica gracias a la formación práctica y la motivación del profesorado”, explicó. Asimismo, puso en valor que en esta edición se han incorporado nuevos contenidos formativos y mostró su satisfacción por los primeros resultados en materia de inserción laboral, con varios participantes que ya han logrado acceder a un empleo.

Por su parte, el representante de Endesa en el noroeste, José Antonio Menéndez, destacó que este tipo de programas acercan la formación a personas que han quedado fuera de los itinerarios educativos tradicionales. El objetivo, señaló, es recuperar su motivación y facilitar su regreso a la formación y al empleo.

Entre los alumnos participantes, David Rodríguez puso de relieve el apoyo recibido durante todo el proceso formativo. Cáritas le brindó una oportunidad en un momento especialmente difícil de su vida y le acompañó en los trámites de regularización hasta obtener el permiso de trabajo. Además, la formación ya ha tenido un impacto en su entorno más cercano, ya que su hermano, que también realizó el curso, ha logrado incorporarse al mercado laboral.

Desde 2011, esta colaboración entre Cáritas Española y Fundación Endesa ha permitido mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad en Ponferrada mediante itinerarios formativos adaptados a las necesidades del mercado laboral y acompañamiento personalizado.