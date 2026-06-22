Reabrir el último matadero del Bierzo ya cuesta más de 190.000 euros

El Bierzo no dispone de instalaciones para el sacrificio del ganado desde abril de 2024 y no parece que en un futuro cercano las cosas vayan a ser diferentes para los ganaderos, que llevan meses reclamando el apoyo de las administraciones para poder reabrir el matadero de Toreno, clausurado por una serie de problemas administrativos y legales de la empresa que se encargaba de su explotación. Pero volver a levantar la verja de estas instalaciones es cada vez más díficil. Ahora mismo, habría que invertir algo más de 190.000 euros en unas obras necesarias para poder reanudar la actividad. Es más del triple de lo que hacía falta hace un año, según el estudio técnico que ha encargado del propio Ayuntamiento de Toreno, titular del matadero.

La primera valoración económica que hicieron los servicios técnicos municipales en 2025, unos meses después del cierre, tasaron en 60.000 euros el gasto necesario para que el matadero cumpliera con la legislación vigente y pudiera abrir; pero el paso de los meses y el vandalismo han hecho mella y el espacio está mucho más deteriorado. Hace un año, por ejemplo, las cámaras frigoríficas estaban en condiciones de ser utilizadas con normalidad y ahora habrá que invertir también en ellas ante una hipotética reapertura, según explica el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, que volvió a lamentar el nulo apoyo de administraciones superiores y advirtió que, de seguir pasando el tiempo sin ninguna intervención, el deterioro irá en aumento.

El sector ganadero ya está al tanto del resultado del informe de evaluación. Son Ternabi (Ternera del Bierzo) y la Asociación de Ganaderos de la Reserva de los Ancares (Agarbale) las que han estado liderando las protestas de la mano de Mirón, aunque este reconoce que echa en falta más acción por parte de quienes, al fin y al cabo, están siendo los grandes perjudicados de una situación que parecía que iba a ser resuelta en cuestión de pocos meses y ya han pasado 26. Mientras tanto, están llevando las cabezas de ganado hasta Astorga para el sacrificio, con las pérdidas económicas y de tiempo que ello conlleva.

Por su parte, el presidente de Ternabi, José María Álvarez, asegura que la disposición del sector es tratar de reactivar las conversaciones con la Junta de Castilla y León. La Diputación Provincial de León ha vuelto a insistir en que es un asunto que escapa de su competencia y, aunque Ternabi vuelve a mirar hacia la Administración autonómica, esta puerta también parece cerrada, a tenor de la postura mantenida desde hace meses y la nula colaboración que menciona el propio alcalde. La iniciativa privada sería una segunda vía que el propio Ayuntamiento dice haber valorado, pero tampoco por este camino se ha llegado a una solución para un sector con cada vez más peso en el Bierzo.