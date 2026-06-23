El Ayuntamiento de Ponferrada lanza la campaña de educación ambiental ‘Visita sin huella’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Medio Ambiente dirigida por Carlos Fernández, pone en marcha la campaña de sensibilización Visita sin huella. Se trata de una iniciativa dirigida a promover el conocimiento, el respeto y la conservación del patrimonio natural del municipio a través de acciones de educación ambiental y participación ciudadana.

La campaña, que se enmarca en la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030, forma parte del programa de educación ambiental del Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Castilla y León.

“El proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor del patrimonio natural y la importancia de su conservación, fomentando comportamientos responsables que contribuyan a proteger los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales”, explicael concejal Carlos Fernández.

Para ello, se han diseñado itinerarios interpretativos y saludables dirigidos tanto a la comunidad educativa y técnica, vinculada a los Programas de Formación y Empleo en Jardinería y Conservación Forestal, como a turistas, colectivos de senderismo, guías y, en general, a toda la ciudadanía.

Bajo el lema "Disfruta con respeto. Visita sin huella", la campaña recuerda que acciones aparentemente inofensivas, como pisar las raíces o dibujar en los troncos, pueden ocasionar graves daños en los árboles. Por ello, se han elaborado una serie de recomendaciones y buenas prácticas para disfrutar del patrimonio natural de forma responsable.

Como parte de la campaña, el Ayuntamiento organizará dos rutas, abiertas a toda la ciudadanía, el 16 de julio y el 27 de agosto para que los participantes conozcan el valor de nuestros árboles, algunos de ellos centenarios, y las medidas para contribuir a su conservación.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta completar aforo enviando un correo electrónico a: visitasinhuella@gmail.com

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ponferrada reafirma su compromiso con la educación ambiental para seguir construyendo una ciudad más sostenible y comprometida con la protección del patrimonio natural.