La marcha solidaria por Julen recauda más de 2.300 euros para la Fundación ALPE Acondroplasia

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Ponferrada volvió a demostrar su carácter solidario con la celebración de la marcha a favor de Julen y de la Fundación ALPE Acondroplasia, una iniciativa impulsada por Brooklyn Fitboxing Ponferrada y su asociación solidaria HIT4CHANGE. La jornada permitió recaudar más de 1.300 euros, cantidad a la que se suman los 1.000 euros donados íntegramente por HIT4CHANGE, alcanzando un total de más de 2.300 euros destinados a la Fundación ALPE Acondroplasia.

Desde la organización quieren trasladar su agradecimiento a todas las personas que participaron en la marcha, a quienes colaboraron con sus donaciones y a todos aquellos que, de una forma u otra, contribuyeron a que esta iniciativa solidaria saliera adelante.

“Ha sido una jornada muy especial. Ver la respuesta de la gente, el cariño hacia Julen y el apoyo a una causa tan importante nos llena de emoción y gratitud. Cada paso recorrido y cada aportación han servido para dar visibilidad a la acondroplasia y para apoyar el trabajo fundamental que realiza la Fundación ALPE”, destacan.

La marcha no solo tuvo como objetivo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas con acondroplasia y sus familias. En este sentido, la historia de Julen sirvió como punto de encuentro para recordar la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, empática y libre de prejuicios.

Brooklyn Fitboxing Ponferrada, HIT4CHANGE y la Fundación ALPE Acondroplasia quieren agradecer también el respaldo institucional recibido y la presencia de representantes públicos durante la jornada. Asimismo, la organización quiere hacer un agradecimiento especial a la Policía Local de Ponferrada por su colaboración durante el desarrollo de la marcha, así como a las concejalías implicadas en la organización del evento.

Hay que recordar que la Fundación ALPE Acondroplasia trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con acondroplasia y otras displasias óseas, ofreciendo apoyo médico, psicológico, educativo y social a las familias, además de impulsar la investigación y promover una sociedad más consciente e inclusiva.

La marcha por Julen deja un mensaje claro: cuando la solidaridad se convierte en acción, Ponferrada responde. Los más de 2.300 euros recaudados son una muestra del compromiso de una ciudad que quiso caminar unida por Julen, por su familia y por todas las personas que conviven con la acondroplasia.