El cierre de los comedores pone en alerta al Banco de Alimentos Sil

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El verano complica la situación alimentaria de algunas familias de la comarca berciana. Muchos niños y niñas solo tienen garantizado un plato de comida gracias a los menús de los comedores escolares.

Por ello, el Banco de Alimentos del Sil registra durante la temporada estival un leve incremento de usuarios, según precisa la presidenta del colectivo, Esther Reyes, quien explica que entre 10 y 15 familias llenan su nevera gracias a la solidaridad.

La temporada estival no presenta dificultades para el abastecimiento de este servicio que se ofrece en la comarca berciana, Laciana e incluso en la vecina Valdeorras.

De hecho, se ha garantizado alimento para casi 5.000 personas. «De cara al verano podemos ir salvando la situación y cubrir las necesidades», indica Esther Reyes, quien precisa que siempre hay algunos productos más necesarios que otros.

No obstante, de cara al comienzo del curso no descartan realizar algunas acciones o eventos benéficos, como la paellada celebrada el pasado fin de semana en Ponferrada, para incrementar las existencias de los almacenes. A ello se sumarán también las campañas de gran recogida que impulse la organización nacional de los bancos de alimentos.

Habitualmente, antes de Navidad se organiza una colecta para que cada persona pueda aportar su granito de arena. En definitiva, se trata de mantener viva la solidaridad ciudadana.

Por otra parte, la presidenta del Banco de Alimentos recuerda que en el último trimestre del año también deben llegar las subvenciones de las instituciones. Unas ayudas que no solo sirven para llenar la nevera de muchas personas, sino que también son fundamentales para la logística del colectivo.

Cabe recordar que cualquier persona o entidad que desee colaborar puede hacerlo acercándose a sus instalaciones, situadas en los bajos del estadio El Toralín, en horario de 09.00 a 13.00 horas.

La labor del Banco de Alimentos del Sil es esencial para cientos de familias.

Hoy, cuando la demanda aumenta y los recursos se reducen, cada ayuda cuenta.

Donar alimentos, ofrecer unas horas como voluntario o difundir su causa puede marcar una diferencia real.

Y es que si aumenta la vulnerabilidad social, la solidaridad de vecinos y vecinas, empresas e instituciones sigue siendo la mejor garantía para que ninguna familia se quede sin lo esencial como son los alimentos.