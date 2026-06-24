Más de 400 personas darán vida a las Jornadas Napoleónicas de San Pedro Castañero

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

San Pedro Castañero volverá a viajar dos siglos atrás con la celebración de las III Jornadas Napoleónicas, una cita que convertirá la localidad berciana en un gran escenario histórico gracias a la participación de más de 400 personas entre recreadores, vecinos y organización.

El evento, impulsado por la Junta Vecinal de San Pedro Castañero en colaboración con la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de León, recupera una iniciativa que no se celebraba desde 2011 y que tiene como objetivo "mantener viva la memoria" de uno de los episodios más dramáticos vividos por la localidad durante la Guerra de la Independencia.

El presidente de la Junta Vecinal, Román Díaz, destacó que la recreación se basa en un documento histórico de 1809 que relata con detalle los acontecimientos ocurridos en el pueblo durante la retirada de las tropas francesas de Galicia. “Queremos desempolvar los viejos documentos históricos y revivir la historia del pueblo. Un pueblo que no recuerda su historia pierde parte de su identidad”, señaló.

La magnitud de la cita queda reflejada en la participación prevista. A los cerca de 130 recreadores procedentes de distintos puntos de España se sumarán más de 180 vecinos caracterizados con trajes de época, además de colaboradores y personal de organización, superando ampliamente las 400 personas implicadas en el desarrollo de las jornadas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de León, Javier Raimúndez, subrayó el esfuerzo organizativo realizado para convertir San Pedro Castañero en un auténtico escenario del siglo XIX. “Es un evento único que permitirá al público revivir la historia a través de campamentos militares, desfiles, escaramuzas callejeras y grandes batallas campales”, explicó.

Raimúndez aseguró que en el evento participarán aproximadamente 130 recreadores históricos procedentes de distintos puntos de España. Según explicó, asistirán grupos de infantería, civiles armados y también civiles sin armamento, que recrearán la vida cotidiana de un campamento de la época, una de las actividades que el público podrá visitar y conocer de cerca.

El presidente de la Junta Vecinal, Román Díaz, recordó que la primera edición tuvo lugar en 2010 y se repitió al año siguiente. «Vimos que hacerlo todos los años seguidos podía convertirlo en un acto menos atractivo e incluso resultar cansino», señaló. Por ese motivo, la organización decidió interrumpir su celebración. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron surgiendo otros proyectos e iniciativas que acabaron relegando esta actividad.

Díaz destacó también la complejidad organizativa y económica que supone llevarla a cabo. «Es un proyecto muy costoso. Si no hay gente que ayude, si no hay casas comerciales que nos apoyen y si la gente del pueblo no pone el entusiasmo y la ilusión necesarios, a veces el que está al mando también se tira un poco para atrás», afirmó.

De cara al futuro, Díaz considera que la iniciativa podría recuperarse con una periodicidad quinquenal. «Yo creo que cada cinco años podríamos volver a repetirlo, siempre que tengamos los medios económicos para hacerlo», manifestó.

En cuanto al coste, cifró la inversión necesaria en torno a los 40.000 euros. Explicó que este gasto debe afrontarse junto a otros compromisos de la Junta Vecinal, como la organización de otro acto importante la semana siguiente, las fiestas patronales y numerosas actividades culturales y festivas.

Las jornadas arrancarán con la instalación de un campamento histórico y continuarán durante todo el fin de semana con actividades abiertas al público. Entre los actos más destacados figuran la recreación de la toma del pueblo por las tropas francesas, el homenaje a los caídos y una gran batalla campal que recreará los enfrentamientos de la Guerra de la Independencia.