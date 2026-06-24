La Gasbi finaliza las obras del Servicio de Cardiología en el Hospital El Bierzo

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Hospital El Bierzo ha concluido la renovación y reestructuración de su área de Cardiología, una actuación que ha supuesto una inversión de 246.615 euros por parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi.

Los trabajos, incluidos en el Plan de Garantía Asistencial para El Bierzo, han permitido reorganizar de forma integral el espacio del servicio mediante la creación de nuevas consultas y zonas de atención clínica, áreas de almacén y dependencias de apoyo al personal sanitario. Además, se han redefinido los circuitos asistenciales, mejorando la accesibilidad y la organización interna del área.

El gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, destacó que esta actuación «ha permitido reordenar integralmente el espacio del servicio con nuevas consultas y zonas de atención clínica, áreas de almacén y dependencias de apoyo al personal sanitario, además de redefinir los circuitos asistenciales, mejorando la accesibilidad y la organización interna».

Como parte del proceso de redistribución de espacios, el Servicio de Codificación fue trasladado al antiguo quiosco de prensa, situado junto a la cafetería, con el objetivo de liberar la superficie necesaria para la remodelación. Asimismo, las consultas de Farmacia fueron reubicadas en el extremo opuesto del pasillo de la planta baja para optimizar el flujo de pacientes y profesionales.

La intervención forma parte del plan general de obras desarrollado en el ala sur del hospital, donde anteriormente se encontraba el archivo del centro. En este espacio ya se ha creado el nuevo Servicio de Rehabilitación, con una inversión cercana a los 1,96 millones de euros, y está prevista la futura Unidad Satélite de Radioterapia, cuyo presupuesto se estima en unos 10 millones de euros destinados tanto a infraestructuras como a equipamiento de alta tecnología, entre ellos un acelerador lineal y un TAC simulador.

Ortiz de Saracho subrayó que estas actuaciones «suponen un avance decisivo en la modernización de las infraestructuras del Hospital El Bierzo y en la mejora de la asistencia sanitaria para la atención cardiovascular».