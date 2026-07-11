El sentimiento de pertenencia suena con fuerza en el Planeta Sound

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

«Suerte la tuya de poder vivir onde naces». Así suena el estribillo de Revolá, el tema con el que Sanguijuelas del Guadiana despidió anoche la primera jornada del Planeta Sound. Aunque la banda extremeña canta desde sus propias raíces, el mensaje encontró eco entre el público berciano, que hizo suyo un himno a la tierra, a la identidad y al orgullo de crecer donde uno pertenece. El grupo llevó al escenario las canciones de Revolá, un álbum que dibuja una línea del tiempo entre los veranos de la infancia, la adolescencia, la incertidumbre de la vida adulta y la búsqueda de un lugar en el mundo. Un viaje por su música que, por unas horas, hizo que Extremadura y El Bierzo cantaran en honor al apego a la tierra que uno llama hogar.

Ese sentimiento de pertenencia fue, precisamente, uno de los hilos que recorrió la primera jornada del festival, donde artistas de distintos lugares encontraron en Ponferrada un punto de encuentro con miles de asistentes. Con los abonos generales y VIP agotados desde días antes, el festival berciano arrancó con la actuación del grupo local Mañana Viernes, encargado de abrir boca en un escenario por el que también pasaron Niños Bravos, Niña Polaca y Siloé, antes del cierre de Sanguijuelas del Guadiana. Además, los turistas interestelares mas futboleros pudieron vivir el partido de la selección.

Uno de los momentos más esperados llegó con Siloé. La banda vallisoletana, que hace apenas unas semanas actuaba ante el Papa León XIV, recaló en El Parque del Oeste para confirmar el gran momento que atraviesa. Canciones como Todos los besos o Amor infinito hicieron cantar a un público completamente entregado. Entre concierto y concierto, el DJ Sergio Edesa, también marca de la casa berciana, fue el encargado de mantener viva la atmósfera del festival con unas sesiones que acompañaron al público durante los cambios de escenario.

La programación continuará hoy sábado con otra de las actuaciones más esperadas: La M.O.D.A., siglas de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, que regresa a Ponferrada para presentar San Felices, su nuevo trabajo discográfico. Casualidad o no, la banda burgalesa aterriza en una edición marcada por el orgullo de la tierra y en la que las raíces han sido el camino de un cartel, dónde cada banda ha reivindicado el lugar del que viene. Junto a ellos subirán al escenario Sexy Zebras, Veintiuno, Repion, La Sonrisa de Julia y el grupo local Princesas.

Como ya es tradición, la música no se quedará únicamente dentro del recinto. El Escenario DO Bierzo, ubicado junto al Museo de la Radio, volverá a llevar el ambiente festivalero al centro de Ponferrada con los conciertos gratuitos de Oslo Ovnies, La Milagrosa, Alejo, Éxtasis y Las Petunias.

De esta manera, Ponferrada ya ha iniciado su particular viaje por el universo Planeta Sound, un festival que hace tiempo que dejó de ser solo un cartel de conciertos para convertirse en un escaparate de la identidad berciana, de su gastronomía, sus vinos, su patrimonio y sus calles.Y en el que, al menos durante este fin de semana, la música puede demostrar que es una forma de sentirse en casa.