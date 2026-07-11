El Planeta Sound inunda Ponferrada de música y energía en una jornada inolvidable

La ciudad de Ponferrada se convirtió ayer en el epicentro musical del noroeste peninsular con la celebración de una nueva edición del Planeta Sound, que logró congregar a miles de asistentes dispuestos a disfrutar de una intensa jornada cargada de ritmo y buen ambiente. Bajo un sol radiante que acompañó durante gran parte del día, el recinto ferial vibró al compás de un cartel ecléctico que combinó propuestas de artistas consagrados con nuevas promesas del panorama independiente, logrando una conexión única con un público entregado que coreó cada éxito. La perfecta organización y la excelente acogida de los conciertos reafirmaron, un año más, la capacidad de este festival para dinamizar la cultura y el turismo en la comarca, dejando tras de sí un eco de satisfacción y la sensación de haber vivido una cita marcada por la energía colectiva y la calidad musical.
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26
LUISDELAMATA
Planeta Sound 26