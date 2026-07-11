El Consejo Comarcal cumple 35 años de la celebración de su primer pleno

El 11 de julio de 1991 es una fecha histórica para la que durante los últimos 35 años ha sido la única administración pública con sello eminentemente berciano reconocida por ley, el Consejo Comarcal del Bierzo. Aquel día, en una jornada como la de este sábado, pero hace ya 35 calendarios consumidos, se celebraba en Ponferrada el primer pleno de un ente supramunicipal que, en teoría, reunía y defendía los intereses de los 37 municipios (hoy 38) que integraban la comarca del Bierzo. El propósito era impulsar una identidad propia berciana, gestionando lo de aquí. 35 años después (lo que hace unos años era necesario para poder cobrar una pensión íntegra de jubilación tras cotizar esas tres décadas y media) se ha avanzado. Los avances han sido en asunción de competencias administrativas y de gestión de servicios. Los medios disponibles son más y mejores. Se ha crecido en estructura laboral y en servicios de atención social, educativo, formativa, promocional y de servicio público. Pero se mantienen algunas incógnitas sobre la efectividad de una administración gestionada con dinero público (una más, tras las 286 juntas vecinales bercianas, ayuntamientos, mancomunidades, diputación, Junta y administración central). La mayor parte de la financiación sigue procediendo de la Junta de Castilla y León con convenios igualmente de la Diputación de León. Se han abierto muchos debates políticos sobre agrupación o reducción de ayuntamientos de la comarca, pero a la hora de la verdad, esos municipios más pobres, con menor presupuesto y población, no han dado ni un paso en ese sentido. Hoy, 35 años después de aquel primer pleno que presidía el por entonces alcalde de Páramo del Sil, Francisco Alfonso Álvarez, se han producido éxitos destacados, como por ejemplo del Banco de Tierras.

La mayoría de los plenarios del Consejo han estado y están gobernados por socialistas. Empezó Francisco Alfonso y le siguieron presidentes como Rita Prada, Jesús Esteban, Ricardo González Saavedra, José Luis Ramón, Alfonso Arias, Gerardo Álvarez Courel y Olegario Ramón. Todos socialistas menos uno del PP, el actual alcalde de Molinaseca.

Ayer sábado 11 de julio de 2026, el actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, pronunciaba para Onda Bierzo una frase elocuente de la situación actual: «Son muchos años, para no haber avanzado lo suficiente».