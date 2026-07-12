El Consejo Comarcal acerca la institución a los jóvenes con una campaña de verano

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo ha dado a conocer mediante una nota de prensa que ha puesto en marcha este verano una campaña de comunicación que lleva por título «Bierzo. Cerca de ti». Se trata de una iniciativa dirigida especialmente al público juvenil para dar a conocer los servicios que la institución comarcal berciana presta a esta tierra. La campaña, protagonizada por tres jóvenes, se desarrollará en las redes sociales del Consejo: Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok y LinkedIn.

El objetivo de la campaña es trasladar a la ciudadanía, y en especial a la juventud, la importancia de unos servicios públicos de proximidad que están presentes en el día a día de los 38 municipios del Bierzo . Como ha señalado el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, «son muchas las personas que desconocen la importante labor que la institución desempeña tanto para la ciudadanía como para los pequeños ayuntamientos y juntas vecinales».

Indican desde el Consejo Comarcal que a través de contenidos audiovisuales diseñados para el formato digital, la campaña visibilizará algunas áreas de actuación esenciales del Consejo Comarcal: Turismo, Banco de Tierras, Parque Micológico, Medio Ambiente, Protección Civil, Protección a la Infancia, Intervención Educativa, Asistencia a Municipios, Asesoramiento para el empleo y el emprendimiento e Igualdad.

La elección de jóvenes como protagonistas responde a la estrategia del Consejo Comarcal de conectar con un público que, según ha reconocido el propio presidente, «desconoce en gran medida» la labor de la institución . «Es importante que se conozca el Consejo Comarcal del Bierzo», ha afirmado Olegario Ramón, invitando a los centros educativos a visitar la sede para conocer de primera mano el trabajo que se realiza.

La campaña se desarrollará durante los meses de verano en las redes sociales del Consejo Comarcal, aprovechando el formato breve y visual de plataformas como TikTok e Instagram para llegar al público juvenil.

Tras esta primera fase digital, el Consejo Comarcal tiene previsto lanzar en septiembre una campaña institucional en medios de comunicación convencionales.