El Consejo Comarcal impulsa un frente de diálogo por el empleo en el Bierzo con la patronal y los sindicatos

El Consejo Comarcal del Bierzo, la delegación berciana de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han dado un paso en firme para tratar de reflotar las políticas de empleo y favorecer el emprendimiento, la formación y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Lo han hecho con la firma de un nuevo acuerdo de la Mesa de Diálogo Social del Bierzo que empezará a desarrollarse a partir de octubre, con una vigencia de tres años y una inversión comprometida por parte de la institución comarcal de 650.000 euros por anualidad.

El objetivo es aunar los recursos de todos los firmantes y trabajar conjuntamente y de forma coordinada para "impulsar el empleo y fortalecer las políticas sociales en la comarca", aseguró la consejera de Formación y Empleo, Laura Fernández, que subrayó la importancia de consolidar y mejorar servicios como la Agencia de Colocación, el Programa Alba, el apoyo al emprendimiento, la homologación de títulos, el Punto de Emancipación Juvenil y los programas mixtos de empleo, así Menores, Igualdad y el Centro de Atención a Drogodependientes (CAD).

"Queremos trabajar de una forma más coordinada, poniendo en común los servicios que presta cada una de las entidades firmantes para que cualquier persona pueda acceder con más facilidad a los recursos que necesite. Compartiremos información, mejoraremos la coordinación y trabajaremos en red para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía", dijo también Fernández.

Será a principios del próximo mes de octubre cuando se celebrará la primera reunión conjunta para poner en común las necesidades reales del mercado laboral y diseñar una formación adaptada a esas demandas. Además, habrá una comisión de seguimiento con carácter semestral para evaluar el cumplimiento del acuerdo firmado hoy y analizar los resultados.

"Generar más oportunidades, prestar mejores servicios y seguir construyendo un Bierzo con más empleo y con más cohesión social" es la base de ese diálogo social, según la consejera comarcal y según también los representantes de los dos sindicatos mayoritarios, Omar Rodríguez (UGT) y Roberto Echegaray (CC OO).

"Cualquier sociedad que quiera avanzar y mejorar necesita que la administración, la patronal y los sindicatos tratemos de llegar a acuerdos", dijo Rodríguez, que subrayó el establecimiento de un marco de trabajo con financiación ya para tres años (2027-2029). "Esto nos da la posibilidad de seguir avanzando y de concretar acciones más claras y seguras. Todos aquí estamos preocupados por que esta comarca crezca y se desarrolle y sabemos cuáles son las necesidades, sobre todo en materia de empleo. Esa va a ser nuestra finalidad, la de tratar de buscar las deficiencias y aportar soluciones para que la gente y las empresas puedan afrontar los desafíos", añadió el secretario comarcal de UGT.

Para Echegaray, lo importante es ponerse a trabajar cuanto antes, pero sin pasar por alto el paso dado por el Consejo Comarcal del Bierzo en materia de diálogo social pese a las limitaciones que constriñen a la propia administración. "Es importante la firma de este acuerdo, pero más importante es el desarrollo y en eso es en lo que tenemos que trabajar", dijo, para después valorar positivamente el escenario que se abre con la búsqueda de "un tipo de gestión circular con los servicios que todos prestamos para beneficiar a las personas, a la clase trabajadora y a la sociedad en general del Bierzo. Y que eso contribuya a mejora empleo y formación".

El presidente de Fele Bierzo, Javier Morán, celebró el empuje de la Mesa de Diálogo Social del Bierzo y también el establecimiento de un acuerdo y compromisos para tres años vista. "Nos parece que las políticas de las que estamos hablando son necesarias para que el Bierzo siga avanzando, sobre todo en materia de empleo, mano de obra y mantenimiento de las empresas. Mi enhorabuena al Consejo Comarcal por este impulso al diálogo social y a CC OO y UGT por unirnos todos en un mismo sentido", afirmó.