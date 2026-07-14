El Ayuntamiento de Cubillos del Sil celebra diez años del Festival de Magia en la Calle

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil acaba de anunciar oficialmente la celebración de la X Edición del Festival de Magia en la Calle «Cubimagia", que tendrá lugar durante la temporada estival de 2026. Con motivo de su décimo aniversario, esta iniciativa de la administración local se consolida como uno de los principales activos del programa de dinamización cultural y turística del municipio, extendiendo su impacto socioeconómico a toda la comarca del Bierzo. La programación X Aniversario es la siguiente: Viernes 18 de julio: Apertura oficial del festival con la representación de la obra En mis zapatos, a cargo de Gonza Martini. Sábado 24 de julio: Jornada dedicada al ilusionismo internacional con el espectáculo La magia es ella, de Violeta Zheng. Domingo 9 de agosto: Sesión de mentalismo e innovación escénica titulada Los ingenieros de la mente, por Javier Louxor e Irene Lové. Sábado 15 de agosto: Clausura del certamen con la propuesta de magia familiar y comedia En clave de ja, de Oliverio Satisfecho.

Los objetivos y líneas estratégicas de la convocatoria es el fomento de la cultura accesible, programación diseñada para el beneficio y disfrute de los vecinos y visitantes en espacios abiertos y la proyección internacional con selección de profesionales de primer nivel que sitúa al municipio en el mapa de los circuitos artísticos de vanguardia.