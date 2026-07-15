El PSOE de Ponferrada advierte de que el retraso en las obras de las antiguas carboneras amenaza los fondos europeos

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, denunció este miércoles el importante retraso que acumulan las obras de urbanización de las antiguas carboneras de la MSP y advirtió del riesgo de que el Ayuntamiento pueda perder la financiación europea vinculada al proyecto.

A su vez, Ramón recordó que la recuperación de este espacio fue posible tras el proceso de expropiación impulsado durante el anterior mandato, en el que fue necesario tramitar cerca de 400 expedientes, uno por cada carbonera, para proceder al pago del justiprecio y al posterior derribo de las estructuras.

Según explicó, la actuación se financia con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Inicialmente, parte de esos recursos estaban destinados al Plan Especial del Camino de Santiago, pero el actual equipo de gobierno modificó su destino y reservó 601.000 euros para este proyecto. La primera licitación quedó desierta y, tras una segunda convocatoria, las obras fueron adjudicadas, aunque debían haber concluido hace dos semanas.

El portavoz socialista advirtió de que aún quedan pendientes actuaciones por lo que los socialistas vigilarán que las certificaciones de obra “se adecúen a la realidad” y no se certifiquen trabajos no ejecutados para evitar la pérdida de la subvención.

Asimismo, lamentó que el equipo de gobierno haya desaprovechado “una oportunidad histórica” para desarrollar una actuación integral en todo el entorno. A su juicio, el proyecto debía haberse extendido también a la acera situada frente a las antiguas carboneras, junto al centro de salud, el instituto, la sede de Alzheimer y la residencia de mayores, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad peatonal.

Ramón también cuestionó la instalación de juegos infantiles, bancos, mesas, papeleras y una fuente que, según afirmó, no figuraban en el proyecto inicial, por lo que pidió al equipo de gobierno que explique cómo se ha financiado ese mobiliario y descarte un posible fraccionamiento de contratos.

Por último, aseguró que el PSOE retomará en el próximo mandato la idea de desarrollar una actuación integral que complete la regeneración de toda la zona.