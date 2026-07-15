El investigador Santiago Macías denuncia robo del archivo de Barcia

Los papeles originales del médico ponferradino, Emilio Barcia, célebre por haber elaborado una extensa investigación clandestina desde antes de que muriera Franco sobre la represión franquista en el Bierzo, (con cientos de anotaciones de nombres, lugares, fechas y relaciones sobre numerosos casos en buena parte de los municipios de la comarca), están hoy en poder del escritor e investigador berciano Santiago Macías, una persona que lleva más de 30 años recopilando datos sobre el terreno, a testigos ya fallecidos y en archivos sobre el asunto, y que ha logrado incluso identificar y dar nombre de los 13 de Priaranza. Un periodista de este diario fue el que puso a la pareja de Emilio Barcia (Pilar) en contacto con Santiago Macías, después de que ella le ofreciera esta amplia documentación para que se diera a conocer públicamente.

Pero, con estos precedentes, hace unos días, desde la Asociación La Peñina de Lumeras (Valle de Ancares), dirigida por el minero jubilado, ex sindicalista de CC OO y candidato por IU en Fabero, Santiago García, conocido por el alias de «Chago», se arrogó falsamente tener esos documentos y se llegó a poner en duda la labor de Santiago Macías. Éste, comparecía este miércoles en Ponferrada ante los medios de comunicación del Bierzo y enseñó los documentos originales de Emilio Barcia. Son los mismos que Santiago Macías dejó una parte fotografíar a Santiago García «Chago», quien se arrogó el trabajo previo de Macías y el mismo que trata de vincularlos con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que lleva el sociólogo y periodista Emilio Silva, enfrentado como se sabe a Santiago Macías después de que éste decidiera hace años ser candidato político en Ponferrada.

Documentos originales de Emilio Barcia mostrados ayer a los periodistas por el investigador y escritor Santiago Macías, que prueban que no los tiene en su poder "Chago".LUIS DE LA MATA

Con este panorama de apropiación indebida de material sensible, Santiago Macías dijo que ya estaba harto de estar callado y que a partir de ahora se sabrá la verdad de los impostores que se arrogan un material que no tienen y que, por su falta de capacidad y trabajo, no saben interpretar para darle forma, dado que toda esa documentación está cruzada con cientos de archivos digitalizados en poder del propio Macías. Una parte de ese material, que aparece en anotaciones de libretas del propio Macías, también fue usada de manera interesada por algunos responsables de la ARMH sin citar su origen. Lo mismo que el material que el dirigente de la firma Sputnik Labrego para el Bierzo, Alejandro Rodríguez Gutiérrez, ha hecho con el mapa de la memoria histórica de Ponferrada. Santiago Macías dijo ayer que en la época proxima del socialista Olegario Ramón como alcalde de Ponferrada, la firma que lleva Alejandro Rodríguez recibió 60.000 euros de los ponferradinos por ese mapa de memoria. Un mapa que Macías dice que está incompleto y que él se brinda a completar con sus datos. Y lo más importante, está dispuesto a darlo de manera gratuita, sin la sustanciosa ayuda pública que pagó el Ayuntamiento de Ponferrada. Santiago Macías también adelantó su intención de donar a un museo de futura creación en Ponferrada todo el material que tiene en su poder de Emilio Barcía. Considera que es una obligación moral que las víctimas de aquellos atropellos de la Guerra Civil tengan todo el material en un lugar bien custodiado, sin que nadie se apropie de él y que sirva de estudio para generaciones presentes y futuras. La propuesta la deja ahí para quien quiera recoger el guante de crear ese museo.

Santiago Macías se brinda a completar gratis el mapa de la memoria histórica por el que Alejandro Rodríguez de Sputnik Labrego cobró 60.000 €