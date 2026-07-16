Las Fiestas de la Encina se llenan del ritmo electrolatino de Henry Méndez

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La música electrolatina irrumpe en las fiestas patronales de la capital berciana. El Castle Fest regresa a la programación festiva con un cartel pensado para reunir a jóvenes y no tan jóvenes al ritmo de uno de los géneros musicales más populares del momento, con Henry Méndez como gran cabeza de cartel.

El concejal de Fiestas, Carlos Cortina, ha presentado una nueva edición de este festival, que en esta ocasión se celebrará dentro del programa de las Fiestas de la Encina y que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el parking de la Escuela Oficial de Idiomas.

La cita contará con las actuaciones de los DJ José Graseras, Bilu Gontero y Alba Lewis, además de la actuación principal de Henry Méndez, uno de los nombres más reconocidos de la música electrolatina y responsable de algunos de los grandes éxitos del género.

El festival ha ido ganando protagonismo en los últimos años, especialmente por sus celebraciones durante las fechas navideñas en otras ediciones en la zona alta de la ciudad. Ahora, con motivo de la Encina, da un nuevo paso con una edición marcada por la música electrolatina y un cartel de primer nivel.